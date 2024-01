Broilers unterstützen Kundgebung am 27.1. gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf mit Liveauftritt

Die Band Broilers haben für den morgigen Samstag, den 27. Januar 2024 ihre Unterstützung bei der am gegen Rechtsextremismus in Düsseldorf mit Liveauftritt zugesagt.

Zur Kundgebung rufen die Bündnisse »Düsseldorf stellt sich quer« und »Düsseldorfer Appell«, der DGB und weitere auf. Erst gibt es eine Demonstration mit anschließender Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Die Broilers kündigen nun an, die Großdemonstration mit einem Liveauftritt zu unterstützen:

„»‘Ich war mir so sicher, und mein Freund, Du warst es auch, dass der Geist von damals nie wiederkehrt. Wir lagen falsch, mein Freund …‘«

Diese Zeile stammt aus unserem Lied ‚Tanzt Du noch einmal mit mir?‘ aus dem Jahre 2011 und fühlt sich aktueller denn je an. Wir meinen, es ist höchste Zeit, über parteipolitische Grenzen hinaus als Demokraten ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck zu setzen, nicht nur an den Wahlurnen selber. Das, was unsere Großeltern erlebt haben, darf nie wieder möglich werden. Die Demonstration startet vor dem DGB-Haus (Friedrich-Ebert-Straße 34-38), die Abschlusskundgebung beginnt um 14.30 Uhr auf den Rheinwiesen. Dort wird es diverse Redebeiträge geben und wir werden im Rahmen der Kundgebung, ziemlich spontan, eine Handvoll Lieder spielen. Erwartet kein normales Konzert, sondern unterstützt die Kundgebung gemeinsam mit vielen anderen Menschen, um zu zeigen, dass diese Bedrohung von rechts uns alle angeht!“

