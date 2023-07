“Brücken” von Madsen erschienen, BBQ Blitz Tour

Kürzlich ist der neue Song “Brücken” von Madsen erschienen und jetzt dauert es auch nicht mehr allzu lange bis am 18. August 2023 das neunte Studioalbum der Band erscheinen wird. Weil das Album “Hollywood” das erste auf ihrem selbstgegründeten Label “Goodbye Logik Records” ist, bekommt die Band im Musikvideo zum Song Unterstützung von über 75 Musikerinnen, Wegbegleiterinnen und sogar der Freiwilligen Feuerwehr!

Um die Veröffentlichung “Hollywood” standesgerecht zu feiern, haben MADSEN vier intime Open Air Konzerte in Hamburg, Leipzig, Berlin und Köln in wenigen Wochen angekündigt – Die meisten Tickets für “BBQ Blitz” sind bereits weg!

MADSEN – “Brücken” (Single, VÖ 28.07.23) Musikvideo

Stream

BBQ-Blitz Tickets

Im Musikvideo zu “Brücken” tummelt sich eine illustre Runde an Musikerinnen und Freundinnen der Band, u.a. Porky (Deichkind), Christina Stürmer, Vom Ritchie von Den Toten Hosen, Aki Bosse, die Schauspielerinnen Resi Reiner und Sina Zadra, die Sportfreunde Stiller und viele, viele mehr. Eine volle Liste findet sich unten!

“Brücken” sind ein präsentes Thema auf “Hollywood”, ziert doch auch die Hamburger Sternbrücke das Cover des Albums. Ende des Jahres wird diese Brücke, zusammen mit mindestens drei Liveclubs, abgerissen.

Die Inspiration zum Song kam Sebastian Madsen allerdings bei einer anderen geschichtsträchtigen Brücke in Berlin:

“Wenn ich in Berlin, meiner zweiten Heimat, spazieren gehe, überquere ich sehr gerne Brücken. Eine meiner Lieblingsbrücken ist die Bösebrücke, auch Bornholmer Brücke genannt. Am 9. November 1989 lag genau an dieser Brücke der erste Grenzübergang, der geöffnet wurde und zahlreiche DDR-Bürger überquerten in dieser Nacht genau diese Brücke. Das war der Beginn des Mauerfalls.

Heute laufe ich einfach so über die Brücke, die völlig selbstverständlich zwei Ortsteile verbindet. Dabei bin ich auf die Idee gekommen das Lied ‘Brücken’ zu schreiben. Die Sehnsucht danach, die Menschen zu verbinden ist heutzutage wieder sehr groß. Kommunikation findet oft eher anonym im Internet statt. Bei all den Herausforderungen heutzutage ist es wichtig, dass wir zusammenrücken und uns nicht gegenseitig ausgrenzen. Deswegen: Lasst uns Brücken bauen!”

29.08. Leipzig, Felsenkeller

30.08. Berlin, ://about blank

01.09. Köln, Freideck Kantine

02.09. Hamburg, Molotow Backyard

Alle Gastauftritte im “Brücken” Musikvideo:

Elton

Christina Stürmer

Porky (Deichkind)

Montreal

Tamina Swan

Georg auf Lieder

Lisa Lisarr

Carrieann.666

Deine Cousine

Sina Zadra

Päm

Manuel Rubey

Mia

Andrea Schliebener

Max Richard Lessmann

Almut Schult

Antje Schomaker

Wil Madsen

Dirk Jora

Vom

Tore Knüppel (Pabst)

Marco Pogo (Turbobier)

Rogers

Locke

Lutz van der Horst

FFW Breitenlee Wien

Guido Donot

Yared Dibaba

Sondaschule

Lars Klingbeil

Sandra Weitsch

FFW Clenze

Milan Goltz

Lil Paulin

Grillmaster Flash

Resi Reiner

Itchy

Omid Nouripour

Ingo Donot

Thomas Krause

Franz Dinda

Nike und Mario Weber

Simon Gosejohann

Katja Eisenträger

Jen (Großstadtgeflüster)

Kicker Dibs

Das Lumpenpack

Lampe

Max Bierhals

Aydo Abay

Stefan Schwandt

Carsten Neidler

Wenke Böhm

Dennis Dirksen

Enno Bunger

Hergen

Jörg Lütjens

Henri Maurer

Sportfreunde Stiller

Thilo Gosejohann

Mario Stübler

Daniel Höppner

Nadine Schlockermann

Stephanie Bohn

Hansi Assmann

Ben Hartmann (Milliarden)

Aki Bosse

Sandra Braun

Max Hammel

Ferris

Pensen Paletti

Ronja.on.stage

Zahnarztpraxis Christina Lang

Pascha Döner Clenze

© Madsen – BBQ Blitz