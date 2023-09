K.I.Z kündigen neues Album „Görlitzer Park“ an

K.I.Z kündigen ihr neues Album „Görlitzer Park“ für Juni 2024 an. Angekündigt hat die Band das Ganze bei einem Konzert auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. Das “Spontan-Konzert” fand am gestrigen Donnerstagabend, den 21. September 2023 statt und zwar beim Reeperbahn Festival.

Betitelt ist das kommende Werk nach einem vieldiskutierten Park in Deutschlands Hauptstadt und am 21. Juni 2024 erscheinen. Der Titel ist in der vergangenen Nacht ebenfalls erschienen und vergrößert die Vorfreude sicherlich.

Zudem gibt es auch wieder ein “Album zum Album”. Allerdings exklusiv in dem “Görlitzer Park”-Bundle. Exklusiv spielen K.I.Z auch auf den Geschwister-Festivals Hurricane und Southside.

K.I.Z. – Görlitzer Park (Artwork)

