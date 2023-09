Busta Rhymes kündigt neue Single “Luxury Life” an

Die HipHop-Legende Busta Rhymes kündigte kürzlich seine neue Single “Luxury Life” featuring Coi Leray an. Teaser und erste Eindrücke gibt es via Instagram und damit etwas weiter unten auch bei uns. Der 12fach Grammy nominierte Rapper, Songwriter und Producer überraschte damit viele Leute.

© Busta Rhymes – Luxury Life (Artwork)

Dieses Jahr war Busta Rhymes Teil der HipHop 50 Tribute Performance bei den Grammy Awards in Los Angeles. Dort performte der Musiker seinen Hit “Look At Me Now”. Seine Karriere geht aber bis ins Jahr 1986 zurück, als er als Gründungsmitglied der New School mit Public Enemy tourte. Sein Solo-Debüt gelangte zehn Jahre später (1996) in die Top 10 der Billboard Charts und verkaufte sich über eine Million Mal.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon