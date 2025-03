Buster Shuffle: Neue Single mit Video „Masterplan“

Buster Shuffle veröffentlichen ihre neue Single „Masterplan“ mit Video. Das Album „Together“ erscheint am 28. März 2025. Außerdem wurde eine Show in Münster angekündigt. Das neue Studioalbum von dem Londoner Quartett wird mit Spannung erwartet und über Do Nothing Records / Cargo erscheinen.

Jet sagt zur neuen Single:

“Unsere Fans, die Shuffle Army, bedeuten uns alles und haben uns vom ersten Tag an unterstützt. Also wollten wir ein Album schreiben, auf dem wir zusammenkommen und uns die Seele aus dem Leib singen können. Wir freuen uns riesig, ihnen diesen Song und bald ein neues Album zu präsentieren“.

Die Platte wird einige Überraschungen enthalten. Ein klanglicher Leckerbissen war, als Jet und die Jungs es schafften, eine 2000-köpfige Menge dazu zu bringen, die Hookline für den Track ‘Take a Pill’ zu singen, ein Lied über den Zusammenhalt und das Navigieren durch eine harte Zeit.

“Die Zeiten sind für viele Menschen im Moment wirklich hart, deshalb müssen wir aufeinander aufpassen. Frag deinen Kumpel, deinen Partner, deine Liebsten, wie es ihnen geht, lege deinen Arm um sie, melde dich. Das Ethos dieses Albums ist es, offen zu reden, sich gegenseitig zu unterstützen und zusammenzukommen.“ – füg er hinzu.

„Masterplan“ Musikvideo jetzt hier ansehen

BUSTER SHUFFLE

Album Release Shows

04.04.2025 Münster, Rare Guitar

05.04.2025 Düsseldorf – Zakk*

12.04.2025 Berlin – Festsaal Kreuzberg*

*Special guest: RAT BOY

© Buster Shuffle – „Together“ Album Artwork

Track Listing

View For Your Fool

Shows How Little You Know

Masterplan

Take A Pill

Waiting For You

Together

I Don’t Mind What I See

Knocking At 112

If I Were Wise

One In Ten

Thanks