Caliban – Back From Hell CD Kritik

Um ihre Fans auf das neue Studioalbum „Back From Hell“ vorzubereiten, gab es vorab schon fünf Singles mit Musikvideos. Diese sind namentlich „I Was a Happy Kid Once“, „Echoes“, „Guilt Trip (feat. Mental Cruelty)“, „Back from Hell (feat. Ther Browning)“ und „Dear Suffering (feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy)“.

© Caliban – Back From Hell (Artwork)

Es ist April 2025 und Caliban klingen wütend. Andys Gesang passend angepisst, die cleanen Parts emotional (wie auch die Screams und Growls) sowie der Sound als solcher.

Genug passiert ist ja, was Input und Inspiration beschert. Leider. Und dann kommt noch die private Komponente hinzu, von der wir kaum bis nichts etwas wissen. Aber darin kann man als Hörer immer schön seine eigene Interpretation mit einbringen, auch wenn ich es schön finde, die wirkliche angedachte Lesart zu kennen.

Die Gäste-Slots auf diesem Album sind auch gut belegt worden und auch daran lässt erkennen: Die Band aus dem Pott geht hier nicht auf Schmusekurs. Laut eigenen Aussagen vereinen sie hier auf „Back From Hell“ das Beste aus den früheren Tagen der Band, aber auch verschiedene moderne Komponenten. Ob es auch das Beste aus Sicht der Hörerschaft ist, wird sich dann über Zeit zeigen. Für mich nicht zwingend. Aber es ist auch nicht die schlechteste Wahl (aller Zeiten).

Die Singles haben auf jeden Fall schon einen guten Einblick gegeben und der Rest reiht sich gut darin ein. Die elektronischen Komponenten sind ein wenig zurückgeschraubt worden und fügen sich auch besser in das Klangbild ein. „Alte Seele“ ist einer meiner Favoriten ebenso „Solace in Suffer“. Alleine schon wegen der Titel. Der Track „Dear Suffering“ behandelt auch ein ernstes Thema. Wir wahrscheinlich alle Stücke auf diesem Werk (und den vergangenen). „Back From Hell“ ist wirklich gelungen und kann sich sehen wie hören lassen.

Artist: Caliban

Albumtitel: Back From Hell

VÖ: 25.04.2025

Label: Century Media Records

„I Was a Happy Kid Once“:

„Echoes“:

„Guilt Trip (feat. Mental Cruelty)“:

„Back from Hell (feat. Ther Browning)“:

„Dear Suffering (feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy)“:

BACK FROM HELL TOUR 2025

CALIBAN

In Hearts Wake, Cabal, Assemble The Chariots

27.04. (DE) Karlsruhe – Substage

28.04. (DE) Berlin – Metropol

29.04. (DE) Hamburg – Gruenspan

30.04. (NO) Oslo – Parkteatret

02.05. (FIN) Helsinki – Ääniwalli

04.05. (SE) Stockholm – Kollektivet Livet

05.05. (DK) Copenhagen – Pumpehuset

06.05. (NL) Eindhoven – Dynamo

08.05. (UK) Bristol – The Fleece

09.05. (UK) Birmingham – Asylum

10.05. (UK) London – The Dome

12.05. (CH) Zurich – Komplex 457

13.05. (DE) Munich – Backstage

14.05. (AT) Vienna – Flex

15.05. (HU) Budapest – Dürer Kert

16.05. (PL) Krakow – Kwadrat

17.05. (DE) Leipzig – Conne Island

18.05. (DE) Cologne – Essigfabrik