Captain Planet kündigen nach 7 Jahren neues Album “Come On, Cat” und Tour ab Herbst an. Der Longplayer wird am 8. September 2023 über Zeitstrafe erscheinen. Ab Herbst ist die Band aus Hamburg dann auf Tour durch Deutschland unterwegs. Das letzte Album „Ein Ende“ erschien vor 7 Jahren, das letzte Konzert fand im Februar 2020 statt.

© Captain Planet – Come on, cat Album Packhot

Aus dem Werk “Come On, Cat” erscheint mit „Neujahr“ am 14. Juli 2023 die erste Single aus dem Album.

“Ihr könnt “Come On, Cat” ab jetzt als limitierte rote LP, Standard LP, CD und MC vorbestellen. Alle Vorbesteller*innen im Zeitstrafe Shop bekommen einen exklusiven Stoffbeutel und eine, von uns noch zusätzlich bekritzelte, alte Urlaubskarte dazu. Tickets zu den Konzerten findet ihr ebenfalls im ZS/GHvC Shop.

Nächste Woche gibt‘s erste Musik. Wir freuen uns sehr und können es kaum abwarten, dass ihr die Platte hört und wir uns auf den Konzerten sehen <3

C*P”

CAPTAIN PLANET – “Come On, Cat”-Tour 2023/24

30.09.23 Hannover, Béi Chéz Heinz

01.10.23 Berlin, Frannz Club

02.10.23 Dresden, Chemiefabrik

13.10.23 Kiel, Hansa 48

14.10.23 Münster, Gleis 22

15.10.23 Köln, Artheater

16.10.23 Darmstadt, Oetinger Villa

17.10.23 Karlsruhe, P8

18.10.23 Nürnberg, Desi

01.12.23 Wolfsburg, Sauna-Klub

02.12.23 Leipzig, Conne Island

15.12.23 Hamburg, Hafenklang

16.12.23 Hamburg, Hafenklang

04.01.24 Bremen, Tower

05.01.24 Dortmund, FZW

06.01.24 Göttingen, Musa

Der Album-Pre-Order und der Vorverkauf für die neuen Livedates ab sofort bei Zeitstrafe unter www.ghvc-shop.de/captainplanet.

© Captain Planet Tour 2023