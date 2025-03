Cattle Decapitation kündigt Europa-Sommer-Tour 2025 an

Die Deathgrind-Band Cattle Decapitation hat ihre Rückkehr nach Europa für Juni 2025 angekündigt. Sie wird Headliner-Shows mit wechselnden Vorbands sowie Festivals spielen. Die vollständigen Tourdaten findet ihr unten.

Sänger und Gründungsmitglied Travis Ryan äußerte sich wie folgt zur Rückkehr der Band im Sommer: „Es ist zu lange her, seit wir bei den Juni-Festivals in der EU gespielt haben und wir freuen uns schon auf unsere Rückkehr! Dieses Mal stehen auf der Tour ein paar Festivals, auf die unsere Fans schon seit Jahren massenhaft gewartet haben: Download, Copenhell & Graspop! Außerdem werden wir in Gegenden auftreten, in denen wir schon lange nicht mehr waren, wie zum Beispiel beim Mystic Festival in Polen, beim Nummirock in Finnland und beim Rock Imperium in Spanien! Wir sehen uns dort!“

CATTLE DECAPITATION // EUROPE SUMMER 2025

Headline Shows:

08.06.25 Slovakia Bratislava @ Randal =

09.06.25 Hungary Budapest @ Barba Negra +=

11.06.25 Germany Schweinfurt @ Stadtbahnhof +=

12.06.25 The Netherlands Eindhoven @ Dynamo #=

14.06.25 UK Brighton @ Chalk =

17.06.25 Germany Oberhausen @ Kulttempel #

23.06.25 Germany Karlsruhe @ Substage >

24.06.25 Italy Milan @ Legend Club

= w/ Skeletal Remains

+ w/ Incantation

# w/ Severe Torture

> w/ Fit For An Autopsy (Co-Headline-Show)

Festivals:

04.06.25 Sweden Sölvesborg @ Sweden Rock

06.06.25 Poland Gdańsk @ Mystic Festival

07.06.25 Germany Reichenbach @ Chronical Moshers

13.06.25 The Netherlands Leeuwarden @ Into The Grave

15.06.25 UK Donington @ Download Festival

18.06.25 Denmark Copenhagen @ Copenhell

19.06.25 Finland Nummijärvi @ Nummirock

21.06.25 Belgium Dessel @ Graspop

22.06.25 France Clisson @ Hellfest

26.06.25 Czech Republic Spalene Porici @ Basinfire

27.06.25 Germany Leipzig @ Impericon Festival

28.06.25 Switzerland Hauteville @ Abyss Festival

29.06.25 Spain Cartagena @ Rock Imperium

© Cattle Decapitation Europa Summer 2025