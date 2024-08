Der ehemalige Fußballtrainer Christoph Daum ist nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben. Seine teilte mit, dass er “friedlich im Kreise seiner Familie verstorben” sei. Daum starb am Samstag am 24. August 2024 in, er wurde 70 Jahre alt.

Die Diagnose Lungenkrebs hatte Daum im Herbst 2022 erhalten und sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Danach gab er wieder Interviews, sprach öffentlich über seine Krankheit und über Fußball.