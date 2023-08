Clowns mit neuer Single “Thanks 4 Nothing” und Musikvideo

Die Punkrocker von Clowns, aus Melbourne, Australien, kommt mit einer neuen Single namens “Thanks 4 Nothing” samt Musikvideo daher. Der Track stammt vom kommenden Studioalbum “Endless”, das am 20. Oktober 2023 über Fat Wreck Chords erscheinen soll.

“Thanks 4 Nothing” ist von Hanny J, der Bassistin der Band, geschrieben und wird leidenschaftlich vorgetragen. In der Info heißt es dazu nun, er “nimmt den Hörer mit auf eine klangliche Reise durch die Höhen und Tiefen der Musikszene während der turbulenten Zeiten des Covid Lockdowns.

© Clowns – Endless (Front Cover)

Hanny, die kreative Kraft hinter den Texten, beschreibt den Song als einen herzlichen Liebesbrief an die Musikszene und ihre große Familie von Fans.

Sie sagt: “THANKS 4 NOTHING” ist ein Liebeslied an die Musikszene und unsere Familie; es fasst zusammen, wie der Covid Lockdown eine verrückte Gegenüberstellung von staatlich verordnetem, isolationsbedingtem Wahnsinn mit neuer kollektiver Energie, neuen Ideen und einer neuen Wertschätzung für das, was wir haben und was wir tun werden, zu sein schien.”

Begleitend zum Stück gibt es ein Musikvideo das einen Einblick in das Leben der CLOWNS während ihrer jüngsten Europatournee bietet, das den Lebensstil der Band zeigt und einige ihrer bisher größten Shows dokumentiert. Das Video wurde von dem talentierten Filmemacher Tom Brown geschnitten.

Das Album könnt ihr hier vorstellen.