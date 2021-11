Die Prog-Rocker von Coheed And Cambria haben mit “Rise, Naianasha (Cut The Cord)” einen weiteren Vorgeschmack nach dem Stück “Shoulders” veröffentlicht. Die beiden Stück stammen alle vom Nachfolger des Konzeptalbums “Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures” (2018) – über den bislang jedoch nichts weiter bekannt ist. Schaut euch Coheed And Cambria – “Rise, Naianasha (Cut The Cord)” jetzt hier an:

Coheed And Cambria (© Photo Credit: Jimmy Fontaine – Warner Music)