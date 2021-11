Converge – Bloodmoon: I CD Review

“We wanted to do something grander than the typical four-piece Converge music.” sagte Converge Frontmann über “Bloodmoon: I” und ob das dieser Ausnahmeband gelungen ist, konnte ich jetzt in letzter Zeit überprüfen. Neben der “üblichen” Bandkonstellation sind noch Chelsea Wolfe, ihr Bandmitglied und Schreibpartner Ben Chrisholm und Cave In-Sänger/Gitarrist Steve Brodsky mit an Bord.

In Anfänge dieser Zusammenarbeit gehen in das Jahr 2016 zurück, auf einige, wenige Live-Shows um genau zu sein. Das jemand von Cave In mitspielt ist dahingehend wenig überraschend, weil es gefühlt schon immer eine Schnittmenge zwischen den beiden Bands gegeben hat. Meist in anderen, gemeinsamen Projekten. Brodsky hat aber auch eine – kurze- Zeit bei Converge gespielt. Die beiden Band machen sogar Witze darüber.

Converge – Bloodmoon: I (© Epitaph)

Der Albumtitel “Bloodmoon: I” legt schon nahe, dass es mehr als nur diesen einen Teil geben soll. Das soll mir nur recht sein. Obwohl es “nur” ein Kollaborationsalbum ist, ist dennoch Converge enthalten. Nicht mehr ganz so “berserkerhaft” wie zu Anfangszeiten der Band oder noch zum Meisterwerk “Jane Doe”, aber die Hörerschaft hört die Gruppe durchaus raus. Dennoch ist es ein verdammtes Ungetüm, was hier erschaffen worden ist. Ein langsames, zähes auch schwer verdauliches aber auch mit einer anderen Intensität ausgestattetes musikalisches Monstrum.

Bei den vielfältigen und vielleicht für Converge eher untypischen musikalischen Einflüssen, kann der Eindruck gewonnen werden, dass das Label in Form des Bandnamens alleine irreführend sei. Dem steht gegenüber, dass die Gruppe um Bannon neuen Einflüssen noch nie richtig abgeneigt gewesen ist. Es sind brachiale Momente aber auch die zarten, fragilen Seiten, die der Platte gut tun. Aber auch die ineinandergewobenen Stimmen der beiden Vokalist:innen. Ein erstaunlich vielfältiges, brachial-fragiles Werk dieser Ausnahme-Kombo kann mit “Bloodmoon: I” nun gehört werden und reiht sich in einer langen Liste von Veröffentlichungen ein und kann dort leichtfüßig bestehen.

Um euch ein eigenes Bild machen zu können gibt es weiter unten den Album-Stream vom Label!

Wertung: 10 von 10 Punkten

Band: Converge

Album: BLOODMOON: I

VÖ: 19.11.2021

Label: Epitaph Records / Deathwish

Website: https://www.convergecult.com/