Corey Taylor mit neuer Single “Beyond”

Von Slipknot-Frontmann Corey Taylor gibt es mit “Beyond” eine neue Single aus dem kommenden Studioalbum. Ein offizielles Musikvideo haben wir ebenfalls für euch und steht weiter unten bereit. Das neue Werk “CMF2” erscheint am 15. September 2023 über Decibel Cooper / BMG.

Das offizielle Video zur Single wurde an einem abgelegenen Ort in der kalifornischen Mojave-Wüste gedreht. Eingefangen von Regisseur Dale „Rage“ Resteghini (Hatebreed, Five Finger Death Punch, Trivium), stapft Taylor im Video zunächst als nachdenklicher Uncle Sam durch die Wüste und begegnet Mitgliedern seiner Band und den Cherry Bombs, einer US amerikanischen Frauentanzgruppe – und ist dabei von verschiedenen Versionen seiner selbst aus den vergangenen Jahren umgeben. Eine Live-Performance vor einer großen Gruppe von Fans ergänzt das Video.

Corey Taylor CMFT – Beyond Single Artwork

Die Entstehung von „Beyond“ begann bereits 2006. Taylor wusste, dass der Song etwas Besonderes ist, fand aber nie die Zeit, ihn zu Ende zu bringen. „Ursprünglich habe ich ihn als aggressiven, romantischen Song geschrieben, aber ich betrachte ihn jetzt auch als eine Art ‚Come together’-Song”, erklärt Taylor. Er soll die Menschen zusammenbringen und darüber hinaus pushen, was sie bisher über mich zu wissen glaubten. Vielleicht haben sie ein falsches Bild von mir. Der Song ist nicht unbedingt meine Visitenkarte, ich verstehe ihn eher als Aufruf, so nach dem Motto ‚Okay, lasst uns alles auf den Kopf stellen‘. Er hat eine Art doppelte Bedeutung, denn ich betrachte die Sache von zwei Seiten.“

„Mein erstes Soloalbum spiegelte wider, wo ich herkam. Dieses Album zeigt eher, wo wir hinwollen”, fügt Taylor hinzu.

CMF2 ist Taylors erstes Album für BMG und das erste auf seinem eigenen Label, Decibel Cooper Recordings.

Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther, Amon Amarth), der sowohl Stone Sours 2017er Album Hydrograd als auch CMFT produziert hat, kehrte für Taylors zweites Album zurück. „Zusammen haben wir großartige Ideen, große Energie und probieren einfach alles aus”, sagt Taylor über seinen Studiokollegen. „Wir haben keine Angst, uns gegenseitig zu sagen, wenn wir etwas für eine gute oder schlechte Idee halten; wir haben diese Art von Vertrauen.“

Die CMFT Band sind:

Corey Taylor (Vocals/Gitarre)

Zach Throne (Rhythmus/Lead Gitarre)

Dustin Robert (Schlagzeug)

Christian Martucci (Rhythmus/Lead Gitarre)

Eliot Lorango (Bass)

Corey Taylor CMFT – CMF2 Album Artwork

CMF2 Album Trackliste

The Box

Post Traumatic Blues

Talk Sick

Breath Of Fresh Smoke

Beyond

We Are The Rest

Midnight

Starmate

Sorry Me

Punchline

Someday I’ll Change Your Mind

All I Want Is Hate

Dead Flies