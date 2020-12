Crosses (†††): Neue Single “The Beginning Of The End” hier anhören

Im Laufe des Jahres 2020 hat Deftones-Frontmann Chino Moreno den Wunsch geäußert, sein Nebenprojekt Crosses (†††) aus der Versenkung zu holen. Damals erwähnte Moreno auch, dass die Band noch einiges an unfertigem Material herumliegen habe und sich damit nun wieder auseinandersetzen würde. Am gestrigen 24. Dezember 2020 hat die Band einen neuen Track veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein Cover vom 1990er-Song “The Beginning Of The End” von Cause & Effect. Crosses (†††) besteht weiterhin aus Chino Moreno (Deftones), Shaun Lopez (Far) und Chuck Doom. Ihr letztes Album erschien 2014.