Cypecore – Make Me Real CD Kritik

Am 26. April 2024 wird „Make Me Real“, das neue Studioalbum von Cypecore via Easthaven Records / The Orchard erscheinen. Die Band besteht aus folgenden Line-up: Dominic Christoph – Vocals, Nils Lesser – Guitar, Pascal Oleijnik – Guitar und Ex07 – Drums. Die vergangene Veröffentlichung der Sci-Fi-Metaller ist die EP „Version 4.5: The Dark Chapter“.

© CYPECORE – Make Me Real

Inhaltlich spielt sich alles in einer Welt ab, in der sich spirituell abgestumpfte Individuen neue Götter erschaffen, um destruktive Gedanken und Handlungen rechtfertigen zu können. Die veröffentlichten Stücke „Neoteric Gods“ und Patient Zero“ verpacken Themen wie „eine brennende Sehnsucht danach, jenseits bloßer Mechanik gesehen zu werden“ und „den Wunsch aus, sich von inneren Zwängen zu befreien.“.

Beim Hören der vorherigen Alben hatte ich den Eindruck, dass sich das eher auf die direkte Auswirkung der Apokalypse bezieht. Ein sich sammeln (Material, aber auch Menschen für Allianzen), eine Reaktion auf die Geschehnisse. Wenn ich die Themen zu „Neoteric Gods“ und „Patient Zero“ so anschaue, könnte ich auf die Idee kommen, es bezieht sich dieses Mal eher auf das Innere, die Psyche. Dazu gäbe es sicherlich auch ziemlich viel zu erzählen.

Der Titelsong, speziell mit den Zeilen „I am sorry I didn’t tell you about the world“ (oder so ähnlich), finde ich ziemlich gelungen. Ebenso den Anfang von „King Of Rats“ (also die melodischen Synths), bei dem ich erst „King Of The Rest“ verstanden habe. Bis ich mal auf den Titel gesehen habe.

Ansonsten zieht sich das Wechselspiel aus sanft/ruhig bis zu harsch sowohl bei den Instrumenten als auch im Gesang wie ein roter Faden durch das Album. Spannend und interessant. Ich fand etwas schlecht meinen Zugang zum Album und bin auch jetzt noch nicht 100% sicher, wie ich dazu stehen soll. Hat schöne, angenehme, melodische Momente, aber gleichzeitig fühlt es sich etwas anstrengend an. Gleichzeitig ist eine apokalyptisches Szenario natürlich kein Zuckerschlecken.

Cypecore gehen außerdem auf große Tour im April 2024.

CYPECORE live 2024:

24.04. AARAU Kiff

25.04. NÜRNBERG Hirsch

26.04. LEIPZIG Hellraiser

27.04. MÜNCHEN Backstage

01.05. STUTTGART Im Wizemann

02.05. FRANKFURT Das Bett

03.05. ESSEN Turock

04.05. KÖLN Gebäude 9

08.05. BERLIN Cassiopeia

09.05. HAMBURG Knust

10.05. HANNOVER Chez Heinz

11.05. HEIDELBERG Halle 02

Tickets für Deutschland gibt’s hier: https://www.eventim.de/artist/cypecore/

Tickets für die Schweiz sind hier erhältlich: https://www.seetickets.com/ch/event/cypecore-de-/kiff-foyer/2828399

