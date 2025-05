Darkest Hour & Bleeding Through gehen auf EU/UK Tour

Darkest Hour gehen auf Jubiläums-Tour. 30-jähriges Bestehen gib es hier zu feiern und mit dabei sind Bleeding Through, Shai Hulud und Denial Of Life. Tickets gibt es an dieser Stelle. Darkest Hour schreiben dazu folgende Worte:

Es fühlt sich unwirklich an, die Worte „30-Jahre-Jubiläumstour“ zu tippen, aber los geht’s! Wir sehen uns diesen Herbst in der EU und Großbritannien, wenn wir 30 Jahre DARKEST HOUR feiern! Als wir 1995 anfingen, hatten wir keine Ahnung, wohin uns diese wilde Reise führen würde, wie sehr diese Band unser Leben bereichern würde, wie dankbar wir dafür sein würden und wie hungrig wir immer noch sein würden, die Party weiterlaufen zu lassen! Wir spielen das stärkste Headliner-Set, das wir je gespielt haben. Wir packen alle Hits aus, alte Hits, Deep Cuts, neue Hits, neue Kracher und alles dazwischen!

Mit dabei sind unsere langjährigen Freunde Bleeding Through, die seit über einem Jahrzehnt nicht mehr in der EU/Großbritannien auf Tour waren. Sie veröffentlichen neue Musik und sind so heavy, tight und zerstörerisch wie eh und je. Und Shai Hulud, die fast seit unserer Gründung mit uns befreundet sind und sich als einer der am meisten Underground geprägten und dennoch hochgeschätzten Helden unserer Szene bewährt haben. Denial of Life geben als Opener alles und eröffnen den Abend mit ihrem einzigartigen Hardcore-/Thrash-/Metal-Stil, der perfekt zu diesem Line-up passt!

Jede dieser Shows wird für uns etwas ganz Besonderes sein. Holt euch eure Tickets, erzählt es euren Freunden und feiert diesen Herbst mit uns!“

DARKEST HOUR

BLEEDING THROUGH

SHAI HULUD

DENIAL OF LIFE

26.09.25 Germany Köln Gebäude 9 03.10.25 Germany Bremen Tower 05.10.25 Germany Wiesbaden Schlachthof 06.10.25 Germany Leipzig Naumanns 07.10.25 Germany Berlin SO36 10.10.25 Germany Nürnberg Hirsch 11.10.25 Switzerland Aarau Kiff 12.10.25 Germany München Backstage

© Darkest Hour Bleeding Through EU-UK-Tour 2025