Darkest Web : Drugs, death and destroyed lives von Eileen Ormsby Buchkritik

Das Buch heißt mit vollständigem Titel „Darkest Web : Drugs, death and destroyed lives … the inside story of the internet’s evil twin“ und stammt von der Anwältin, Autorin und Freelance-Journalistin Eileen Ormsby. MIt über 300 Seiten ist diese Buch schon viele Seiten stark. Das erste Buch von Ormsby „Silk Road“ beschäftigte sich mit ebenjenen Schwarzmarkt im Darknet, der große Bekanntheit erlangte. In ihrem neuen Buch recherchiert sie im Dark Web an geheimnisvollen Orten an denen es Drogen, Waffen, Hacker, Hitmen und mehr gibt.

The Darkest Web ist nicht für empfindsame Gemüter, so viel ist klar. Speziell das „Darkest”-Kapitel ist nicht ohne. Das Kapitel „Dark“ handelt von Silk Road, einige andere spätere Märkte werden ebenfalls angerissen. „Darker“ behandelt das Thema „Hitmen“ und wartet mit Interaktionen auf. Ein Betreiber einer solchen Website namens „Yura“ und jemanden, der sich als Hitmen beworben hat, namens „Stephen“. Außerdem handelt es auch von einem echten Fall mit einem echten Interessenten.

The Darkest Web: Drugs, Death and Destroyed Lives–The Inside Story of the Internet’s Evil Twin von Eileen Ormsby (© Allen & Unwin)

Mit „Darkest Web : Drugs, death and destroyed lives … the inside story of the internet’s evil twin“ konnte mich die Autorin Eileen Ormsby überzeugen. Schöne Recherche zu verschiedenen Themen und die Wiedergabe der Unterhaltungen in den jeweiligen Kapiteln ist ebenfalls gelungen. Sie, die Konversationen, verleihen dem jeweiligen Thema noch mehr Tiefe und damit entsprechende Einblicke. Wer zu Silk Road schon was gelesen hat, wird nicht viel Neues zum Thema erfahren. Aber der Rest wiegt das, aus meiner Sicht, auf.