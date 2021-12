Das Pack mit Musikvideo zu “Ich habe mich nicht so gut ernährt in letzter Zeit”

Die Hamburger Rock-Band Das Pack hat kürzlich mit “Ich habe mich nicht so gut ernährt in letzter Zeit” ein neues Musikvideo veröffentlicht. „Dieses Lied ist meiner Meinung nach eins der am besten getarnten Trinklieder aller Zeiten und die wohl charmanteste Ausrede des Jahrhunderts sich selbst gegenüber“, sagt Bandkopf Pensen Paletti. „Die Idee dazu schoss mir eines Morgens durch den Kopf. Durch den verkaterten Kopf. Und ich musste schmunzeln, weil mein Zustand und Gefühl damit sehr gut beschrieben waren, ohne auszusprechen, was in Wahrheit los ist.“ Weiter heißt es: „Wir wollten den Text wirken lassen und die Musik einfach halten“, sagt Paletti. „Alles etwas zäh und schwerfällig, trotzdem bleibt das Augenzwinkern. Und der Refrain ist ja fast schon ein Mantra, was ewig und drei Tage wiederholt und vor sich hingesungen werden kann.“

Das Pack – Ich habe mich nicht so gut ernährt in letzter Zeit (© Arising Empire)

Aufgenommen haben Das Pack diesen Song im T & S Studio in Hamburg bei Zorro, der auch den Bass eingespielt hat. Am Schlagzeug saß Onkel, ein langjähriger Freund der Band aus Berlin.

bb