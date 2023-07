David Lynchs “Twin Peaks – Fire Walk With Me (Der Film)” kommt zurück in die Kinos

Auf 5. September kommt David Lynchs “Twin Peaks – Fire Walk With Me (Der Film)” zurück in die Kinos für ein Best of Cinema Event- Release. Der hochkarätig-besetzte Mystery-Thriller kehrt auf die große Leinwand zurück und wurde in 4K restauriert.

Twin Peaks – Fire Walk With Me (© Studiocanal)

Im Jahre 1992 feierte David Lynchs Mystery-Thriller seine Weltpremiere im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Rund 30 Jahre später gibt es nun die Chance, den in 4K restaurierten Film am 5. September 2023 auf der großen Kinoleinwand für sich wieder- oder gar neu zu entdecken.

Twin Peaks – Fire Walk With Me Poster (© Studiocanal)

Erzählt wird die Vorgeschichte zu Lynchs gleichnamiger, preisgekrönter 90er Jahre Kultserie über Laura Palmer und einen eigenartigen Ort, wo jeder seine Geheimnisse zu haben scheint…

TWIN PEAKS – FIRE WALK WITH ME – Regie: David Lynch; mit: Sheryl Lee, Kiefer Sutherland, Chris Isaak, Kyle MacLachlan u.v.a.

KINO-EVENTTAG: 5. September 2023

Ab sofort steht ein neuer Trailer zum Best Of Cinema-Release von TWIN PEAKS – FIRE WALK WITH ME online: