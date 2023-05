Def Leppard mit “Hysteria” von “Drastic Symphonies”

Mit “Hysteria” wurde der zweite Track vom kommenen Album “Drastic Symphonies” ausgekoppelt. Der Longplayer wurde zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra eingespielt und erscheint am 19. Mai. Die Gruppe ist außerdem in Europa auf Tour und zwar im Mai, Juni und Juli 2023.

Die Original-Aufnahmen wurden mit denen des Orchesters arrangiert. Das Album enthält allerdings dennoch neue Gesangsaufnahmen und Gitarren. Joe Elliott kann man an manchen Stellen dabei zuhören, wie er im Duett mit seinem jüngeren Selbst singt. The Royal Philharmonic Orchestra wurde im März 2022 in den Abbey Road Studios aufgenommen. Produzieert von Def Leppard, Ronan McHugh & Nick Patrick.

© Def Leppard – Drastic Symphonies album artwork

“Drastic Symphonies” Tracklist:

Turn To Dust Paper Sun Animal Pour Some Sugar on Me (Stripped version) Hysteria Love Bites Goodbye For Good This Time Love Gods Of War Angels (Can’t Help You Now) Bringin’ On the Heartbreak Switch 625 Too Late for Love When Love & Hate Collide Kings Of the World

22.05.2023 – (UK) Sheffield, Bramall Lane

25.05.2023 – (DE) Mönchengladbach, SparkassenPark

27.05.2023 – (DE) München, Königsplatz

29.05.2023 – (HU) Budapest, MVM Dome

31.05.2023 – (PL) Krakow, TAURON Arena Kraków

02.06.2023 – (CZ) Prague, Prague Rocks *

03.06.2023 – (DE) Hannover, Expo Plaza

07.06.2023 – (SE) Solvesborg, Sweden Rock Festival *

09.06.2023 – (FI) Helsinki, RockFest *

11.06.2023 – (NO) Trondheim, Trondheim Rocks *

14.06.2023 – (DK) Copenhagen, COPENHELL *

16.06.2023 – (FR) Clisson, Hellfest *

18.06.2023 – (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting *

20.06.2023 – (IT) Milan, Ippodromo SNAI San Siro

23.06.2023 – (PO) Lisbon, Passeio Maritimo de Alges

24.06.2023 – (ES) Rivas-Vaciamadrid, Auditorio Miguel Ríos

27.06.2023 – (CH) Thun, Stockhorn Arena

01.07.2023 – (UK) London, Wembley Stadium

02.07.2023 – (UK) Lytham, Lytham Festival *

04.07.2023 – (IE) Dublin, Marlay Park

06.07.2023 – (UK) Glasgow, Hampden Park

Festival date