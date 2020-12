Deine Lakaien mit neuer Single „Because Of Because“ und Video

Ihr kommendes Album “Dual” wird am 16. April 2021 erscheinen. Die erste Single daraus war ein cover von Bruce Springsteen und Patti Smith mit dem Titel “Because The Night”. Die zweite Single nennt sich “Because Of Because”. Dabei handelt es sich um eine Eigenkomposition, die aber thematisch mit dem Cover “Because The Night” verknüpft ist. Was im Übrigen auch das Konzept des Doppelalbums “Dual” ist.

Alexander Veljanov kommentierte „Because Of Because“ wie folgt: „Ich habe mich bei ‚Because of Because‘ thematisch am Original orientiert, also an Selbstbestimmung, Zugehörigkeitsgefühl und die Energie, die man gemeinsam entwickeln kann. Gegen die Widerstände aus der Gesellschaft, die bestimmte Dinge nicht akzeptiert, die man als selbstverständlich erachtet.“

Das Lyric-Video zu „Because Of Because“ gibts nachfolgend zu sehen:



Deine Lakaien wollen in den nächsten Monaten zwei weitere Doppel-Singles im Wechsel von Cover-Version und zugehöriger Eigenkomposition veröffentlichen.