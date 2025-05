Der Attentäter – Die Welt des Gavrilo Princip von Henrik Rehr Comic Kritik

Mir ist durch einen Zufall der Comic „Der Attentäter – Die Welt des Gavrilo Princip“ von Henrik Rehr in die Hände gefallen. Erschienen ist es beim Verlagshaus Jacoby & Stuart. Gavrilo Princip sagte mir jetzt so nichts, wohl aber die Folgen seiner Tat. Wikipedia schreibt zur Person unter anderem: „Gavrilo Princip geboren im Juli 1894 in Obljaj, Vilâyet Bosnien; gestorben am 28. April 1918 in Theresienstadt, Böhmen, Österreich-Ungarn, heute Tschechien) war ein nationalistischer Attentäter, der am 28. Juni 1914 in Sarajevo den Mordanschlag auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Ehefrau Sophie verübte. Dadurch wurde die Julikrise ausgelöst, die zum Ersten Weltkrieg führte.“

Der Attentäter: Die Welt des Gavrilo Princip von Henrik Rehr (© Verlagshaus Jacoby & Stuart)

Gavrilo Princip starb 1918 in Gefangenschaft an Tuberkolose. An die Wand seiner Zelle hatte er folgendes geschrieben: “Unsere Geister werden durch Wien wandern, / den Palast durchstreifen / und den Herren Angst machen.”

Um dorthin zukommen, passierten allerdings viele andere Dinge. In dem Werk kommen die Familiengeschichten von Täter und Opfer vor, gleichzeitig werden Ereignisse wie die Schlacht auf dem Amselfeld und die Niederlage gegen die Türken, das Selbstmordattentat auf demselben Feld von Miloš Obilić gegen den Sultan sowie einige Vorkommnisse um und über die Mlada-Bosna-Gruppe geschildert. Dieser Werk führte dann letzten Endes zu dieser Tat.

Die eindrücklichen Bilder zu den Texten erzeugen eine beklemmende Atmosphäre in diesem über zweihundert Seiten starken Graphic Novel. Diese Tat hat auf jeden Fall zu einem riesigen Ereignis geführt. Die Geschichte ist spannend und beeindruckend geschrieben. Es weckt auf jeden Fall mehr als ausreichend Interesse an diesem Thema, um weiterzulesen. Gutes, gelungenes Werk.

Der Attentäter

Die Welt des Gavrilo Princip

Rehr, Henrik

Verlagshaus Jacoby & Stuart GmbH

Belletristik/Comic, Cartoon, Humor, Satire

Erschienen am 16.09.2014

ISBN/EAN: 9783942787468

Sprache: Deutsch

Umfang: 232