Der Storyteller von Dave Grohl Buchkritik

Mit dieser auf 464 Seiten verfassten Autobiographie namens “Der Storyteller” von Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters, Them Crooked Vultures) erschien am 1. November 2021 bei Ullstein Hardcover nun ein schriftliches statt ein musikalisches Werk des Musikers. Er ist vielen eine lange Zeit nur als Drummer von Nirvana bekannt gewesen, obwohl es seine aktuelle Band schon gab und die sich nach einem Slang-Begriff für Unidentifizierbare Flugobjekte benannt. Dave Grohl hat sich herausgearbeitet und wie, das schreibt mal mit stärkerem Fokus auf eine Zeit, mal mit weniger.

Dave Grohl – Der Storyteller (© Ullstein Buchverlage)

Er redet von seinen Instagram-Posts, seinen Filmen und seinen Liedern – als Beispiele genannt – und dass dies der rote Faden ist. Das Erzählen von Geschichten und das Teilen von Momenten aus seinem Leben. Als Weltstar gibt es wahrscheinlich nicht mehr viele Länder, wo er noch nicht getourt ist und wenige, große Rockstars, die er noch nicht getroffen hat. Es sind schon eine Menge, das muss man sagen.

Er erzählt von seinem Tourleben, auf und neben der Bühne, wie alles begann und wie die Pausen gefüllt wurden zwischen der einen oder anderen Band, was für weitere kurz- und langfristige Projekte es gab oder nicht gibt. Dave Grohl erzählt von seiner Familie – Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde – aber auch Musiker:innen. Der Musiker packt vieles rein aber nicht alles. Es gibt Ups and Downs gleichermaßen. Meistens jedoch die “Ups”. Zahlreiche Konzerte, Einladungen, Eindrücke, Überwindungen von Ängsten. Und ja, wenn es so einfach geht, bitte. Bei mir zum Beispiel nicht. Es gibt aber auch Absurdes zu berichten. Wie zufällige Begegnungen. Ich lasse die ” ” bei zufällig weg aber man kann sie förmlich lesen. Als Leser merkt man auch an vielen Stellen Spirituelles. Wie dieses “Wünsche ans Universum schicken”-Ding. Das kommt hier auch vor. Oder die Sache mit dem Haus. Keine Ahnung, was da passiert ist aber generell gilt: Wenn es wirklich passiert ist, lässt es sich beweisen. Zumindest in meiner Welt. Steht natürlich jedem frei, das zu glauben.

Die Geschichte beginnt früh, verläuft über sein DC-Punk-Dasein, geht über Scream, Nirvana, Foo Fighters, Them Crooked Vultures und mehr. Hauptsächlich aber die Foos. An einigen Stellen, war mir das sogar irgendwie zu viel, schwierig zu lesen, nicht gut bekömmlich. An anderen Stellen hat das Fahrt aufgenommen als wäre es ein Krimi. Und anderen Stellen war es glitschig, es geriet ins Straucheln und stolperte ab und an. Ja, es ist ein gutes Buch aber ich würde jetzt nicht “fulminanter Autor” oder sinngemäßes schreiben. Vieles davon liest sich wirklich mehr als okay bis gut, weniges schlecht und einiges auch sehr gut. Das ist in Ordnung. Fans werden ihren Spaß haben und ich hatte ihn auch – obwohl ich kein Fan bin oder war.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Der Storyteller

Dave Grohl

Ullstein Hardcover

464 Seiten

Aus dem Englischen übersetzt von Dieter Fuchs.

Erschienen: 01.11.2021