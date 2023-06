dEUS releasen “How To Replace It” Musikvideo

Die Band um Frontmann Tom Barman mit dem Namen dEUS haben den Titelsong “How To Replace It” als Musikvideo veröffentlicht. Das gleichnamige Studioalbum der belgischen Gruppe erschien schon im Februar diesen Jahres.

© deus – How To Replace it Album Artwork

“The working title was ‘Apocalypse How’”, erzählt Frontmann Tom Barman. “Not because it’s a 3-hour long masterpiece, but because it was friggin’ hard to get people on board to make this artefact, let alone to share my vision from inside a lobster suit.” Neben Hummern zeigt der gleichwohl surreale und vielschichtige Clip weitere Meereskreaturen und diverse andere bizarre Gestalten, die den wilden Fiebertraum perfekt machen. „Life as I experienced, feared, dreamt, or simply wished it to be over the past three years.”