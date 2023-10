dEUS veröffentlichen das Video zu „Love Breaks Down“

dEUS veröffentlichten kürzlich das Video zum Song „Love Breaks Down“. Die Single ist das emotionale Herzstück des Albums „How To Replace It“, das im Februar über [PIAS] Recordings erschienen ist.

Eine intensive, erschütternde Trennung und Familienstreitigkeiten führten dazu, dass Frontmann und Bandleader Tom Barman einige seiner bisher rauesten und zeitgleich auch intimsten Texte schrieb. “Pretty dramatic time – very personal, very painful.” Aber das Album klingt nicht etwa traurig oder niedergeschlagen, ganz im Gegenteil. “It’s defiant”, erzählt er. “And has some distance. It’s not just the raw emotion speaking – there’s the hindsight and introspection that comes after all that. And room for forgiveness.”

© dEUS – How To Replace It (Artwork)

Im Oktober und November machen dEUS für zwei Shows Halt im deutschsprachigen Raum. Alle Infos unten in den Tourdaten.

dEUS

27.10. A-Linz – Posthof

15.11. Hamburg – Fabrik

