Die Ärzte kündigen “Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!” als Vinyl an

Die Ärzte kündigen für ihr Studioalbum “Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!” eine Vinylversion fürden 1. Dezember 2023 an. Ursprünglich erschien das Werk am 23. Oktober 2000. Es ist der Nachfolger von dem berühmt-berüchtigten Longplayer “13”. Zum Aufwärmen wird die “1-2-3-4 Bullenstaat”-Fortsetzung namens “5-6-7-8 Bullenstaat” eingespielt. Das erstgenannte Release habe ich mir damals noch als Vinyl-Only auf einem Konzert in Unna geholt. Jetzt erscheinen beide Veröffentlichungen zusammen und staat 9 Deutschpunk-Klassiker im die ärzte-Gewand gibt es noch weitere 25 Tracks dazu. Maximal einminütige Lieder, die in zwei Tagen aufgenommen wurden.

© Die Ärzte – Die Ärzte, Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer! (CD Artwork)

Aber zurück zu “Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!”. Denn darauf enthalten sind Stücke wie „Manchmal haben Frauen“, “Leichenhalle”, “Yoko Ono” (damals weltweit kürzeste Single mit Video), “Rock’n’Roll-Übermensch” und viele weitere Stück enthalten.

„Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!“ ist nur echt in türkisem Plüsch und erscheint ausschließlich als Vinylalbum (inklusive Downloadcode) am 1. Dezember 2023.

Vorbestellungen sind bei allen Plattenhändlern um die Ecke und den einschlägig bekannten Mailordern möglich sowie hier:

https://dieaerzte.lnk.to/spendierhosen

Alle Infos zum Album gibt es hier:

https://www.bademeister.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon