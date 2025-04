Die Ärzte. 100 Seiten von Stephan Rehm Rozanes Buchkritik

Die Musikexpress-Redakteur Stephan Rehm Rozanes veröffentlichte Ende September mit „Die Ärzte. 100 Seiten“ eine Art Kurzfassung mit biografischen Text, einigen persönlichen Sachen und viel zur Band. Und, na klar, der Titel deutet es schon an: Es geht um die Ärzte auf 100 Seiten zusammengepresst oder zusammengefasst. Egal, wie man es anstellt und formuliert: auf 100 Seiten passt die beste Band der Welt einfach nicht. Das liegt nicht an dem Autor, sondern an der Größe der Band und was sie alles schon bewirkt hat, was sie für Individuen bedeutet – auch für mich – und was man an ihr schätzt. Alleine damit ließe sich locker, das ein oder andere Buch füllen.

© Reclam Verlag – Die Ärzte. 100 Seiten von Stephan Rehm Rozanes

Die Reihe „100 Seiten“ aus dem Reclam Verlag gibt es schon seit einigen Jahren. Diese Reihe versucht eine übersichtliche Darstellung zu einer bestimmten Person (Die Ärzte, David Bowie, und viele mehr) oder zu diversen Themen (Science Fiction, Depressionen, et cetera) zu geben.

Die Punk-Band aus Berlin habe ich schon vor Jahren gesehen. Leider auch das einzige Mal bisher. Das war nach der Reunion und zwar in Unna in der Stadthalle. Ich habe mächtig Ärger kassiert dafür, weil ich für unschöne Umstände bei Anderen gesorgt habe. „Leider“ hielten sich meine Schuldgefühle sehr im Rahmen oder waren nicht vorhanden. Das war für mich ein sehr, sehr großer Augenblick und bedeutet mir heute immer noch die Welt. Daher versuche ich die aktuellen Platten immer noch zu hören oder Bücher über die Band zu lesen. Wenn man bedenkt, dass ich mal alle Releases bis 2005–2010 hatte und diese durch Verschulden anderer (klauen, nicht wiedergeben, schlechter Umzug, …) und mir (immer wieder aufs neue vertrauen, nicht aufpassen, …) abhanden sind, ist das mehr als bedauerlich. Aber Lehrgeld, wie man so schön sagt.

Das Buch ist auch mit der einen oder anderen Anekdote vom Autor gefüllt, konnte mir trotz der Ärzte-Biografie „Das Buch ä“ noch das ein oder andere erzählen und machte einfach generell viel Spaß. Daher kann ich „Die Ärzte. 100 Seiten“ von Stephan Rehm Rozanes nur empfehlen. Nicht nur für Ärzte-Fans.

Titel: Die Ärzte. 100 Seiten

Autor: Stephan Rehm Rozanes

Verlag: Reclam Verlag

Genre: Biografie auf 100 Seiten

VÖ: 27. September 2021

Seiten: 100

Wertung: 4.5 / 5