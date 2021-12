Die Ärzte kündigen Special Guests für die kommende Tour an

Die beste Band der Welt: Die Ärzte hat kürzlich ihre Special Guests für die kommende Tour bekanntgegeben. Unter anderem dürfen Antilopen Gang, Dampfmaschine, Adam Angst, Großstadtgeflüster, Ruts DC, Drangsal, Beatsteaks, The Damned, Kafvka, Donots, The Dead End Kids, Gluecifer, Shirley Holmes und viele mehr dabei begrüßt werden. Schaut nach, wer in eurer Stadt mit dabei ist. Die aktuelle Single heißt “KRAFT”, das Cover dazu:

© die ärzte – KRAFT Single Artwork

DIE ÄRZTE LIVE

Diese Bands sind von den DIE ÄRZTE als Gäste dabei:

03.06.22 Hannover: Antilopen Gang, Dampfmaschine

04.06.22 Köln: Adam Angst

06.06.22 Berlin (Berlin Tour): Großstadtgeflüster

07.06.22 Berlin (Berlin Tour): Ruts DC

09.06.22 Dresden: Drangsal, Ruts DC

16.06.22 München: Antilopen Gang

18.06.22 Thun: Beatsteaks

26.06.22 Bayreuth: The Damned

02.07.22 Kassel: Donots, Kafvka

18.08.22 Erfurt: Donots

19.08.22 Erfurt: The Dead End Kids

20.08.22 Bremen: Gluecifer

26.08.22 Berlin: Donots, Shirley Holmes

11.09.22 Mannheim: Drangsal, Lüt

Weitere Special Guests sind in Planung.

Alle Termine der BUFFALO BILL IN ROM Tour:

03.06.22 Hannover – Expo Plaza – A U S V E R K A U F T

04.06.22 Köln – Rhein-Energie-Stadion – A U S V E R K A U F T

09.06.22 Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion – A U S V E R K A U F T

14.06.22 Rostock – IGA Park

16.06.22 München – Olympiastadion

18.06.22 Thun – Stockhorn Arena

24.06.22 Heilbronn – Frankenstadion

26.06.22 Bayreuth – Volksfestplatz

02.07.22 Kassel – Auestadion

18.08.22 Erfurt – Domplatz – A U S V E R K A U F T

19.08.22 Erfurt – Domplatz – Zusatzkonzert – A U S V E R K A U F T

20.08.22 Bremen – Bürgerweide

24.08.22 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

26.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

03.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide

08.09.22 Graz – Messe Graz Open Air

10.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

11.09.22 Mannheim – Maimarktgelände

17.09.22 Nohfelden-Bosen – Festwiese am Bostalsee – A U S V E R K A U F T

Tickets sind – sofern nicht A U S V E R K A U F T – hier erhältlich:

bademeister.opm-shop.com/index.php

Die Ärzte hinterlassen auch diesen Tipp: “Ein Hinweis in Eurer Sache (aus Erfahrung klug): Kauft Tickets nicht bei Schwarz- oder Grauhändlern und schon gar nicht bei Ebay, Viagogo oder Konsorten.”