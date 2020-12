Die Ärzte mit neuer Single und Songbook

Nach ihrem für Begeisterung sorgenden aktuellen Album Hell gibt es von die ärzte noch einen Nachschlag vorm Jahresende. Die Single nennt sich Achtung: Bielefeld. Sie erscheint am 5. Februar 2021 auf recyceltem 7’’-Vinyl in Kastentasche (inkl. Downloadcode), im Streaming, als Download und Video. Außerdem enthält sie mit Klaus, Peter, Willi und Petra einen weiteren Track in der „Filz ihn, Shorty!“-Version sowie – nur auf Vinyl! – die jetzt schon legendäre Tagesthemen-Melodie.

Hier vorbestellen.

Zudem gibt es noch etwas zu vermelden. Das die ärzte Songbook erfährt ein Update. Darin enthalten sind jetzt auch die Stücke von Hell sowie den B-Seiten Abschied, Rückkehr, Ein Lied für Jetzt und Klaus, Peter, Willi und Petra. Es erscheint am 31. Januar 2021 bei Hal Leonard/Bosworth Edition und sind ab sofort überall vorbestellbar.

Mehr Infos gibt es hier.