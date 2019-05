Die atemberaubenden Abenteuer der DigiTales Folge 1 Hörspielkritik

In einem kleinen Wald in der Nähe von Stuttgart leben die vier DigiTales. Bei diesen handelt es sich um Kati die Katze, Polly die Eisbärin, Hacki der Maulwurf und Prof. Fridolin „Frido“ Fairness den Hasen. Gemeinsam müssen die vier mit den neuen Herausforderungen der Technik klarkommen, da diese häufig nach eigenen Regeln funktionieren.

In sechs kurzen Hörspielen werden von den vier Freunden immer wieder kleine Probleme oder Gefahren mit der Technik oder den neuen Medien gelöst, wobei dies niemals mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer auf spielerischer Art passiert.

So muss in der ersten Folge „Wards Waldkino“ die kleine Maus Commander TM Ward seine Freunde davon überzeugen mit ihm ins Kino zu gehen und sich den Film anzuschauen, in dem er eine Statistenrolle hatte. Da die DigiTales alle mit anderen Dingen wie beispielsweise der Reparatur von Handys oder dem Streamen von Serien beschäftigt sind, muss er sich eine neue Taktik überlegen, damit der Kinogenuss stattfinden kann.

In Episode zwei „Die Einladung“ erhält Maulwurf Hacki eine Einladung zum Biber-Kindergeburtstag seines Freundes Finn. Da Finn noch kein Samrtphone hat, findet Hacki, dass es eine gute Idee sei dem kleinen Biber eins seiner alten Telefone zu schenken. Doch die Idee kommt nicht bei allen DigiTales so gut an…

Episode drei „Superbella“ führt uns Hörer in die Welt der Blogs. Katze Kati ist total begeistert von Superbella, die ihren eigenen Mum-Blog auf einer großen Netzwerkseite hat. Als Superbella dann ihre Follower auffordert ihre kleinen Kinder zu schminken und für ihren Blog zu fotografieren kommen Kati dann aber doch so langsam Zweifel…

In der vierten Episode „Der Angeber“ lernt Eisbärin Polly in einem Sozialen Netzwerk den Braunbär Konni kennen. Dieser hat scheinbar schon alles gemacht, ist im Filmgeschäft tätig und kennt einfach jeden. Polly ist begeistert und lädt ihn zu einem Kinobesuch mit den anderen DigiTales ein. Alle sind begeistert von Konni – bis auf Commander TM Ward, der sofort erkennt, was für ein falscher Fünfziger und Aufschneider der Braunbär in Wirklichkeit ist.

In Episode fünf „Die Schallplatte“ nutzen Hacki und Kampfhund W. Kleff zwei Schallplatten von Frido als Frisbees. Natürlich hält das Vinyl dieses nicht aus, so dass die wertvollen Sammlerstücke in tausend Teile zerspringen. Da die heutige Jugend nur noch Streamingdienste und mp3-Files kennt, wussten die beiden nicht worum es sich bei den schwarzen Scheiben handelt und so haben sie die Scheiben in „Shawn of the Dead“ Manier als Frisbees benutzt. Frido ist davon natürlich alles andere als begeistert.

In der letzten Episode „Das Fairness Festival“ wollen die vier Freunde den Beginn der Sommerferien so richtig feiern. Dazu organisieren sie ein Musikfestival im Wald, zu dem alle Tiere eingeladen sind. Las Künstler konnte man DJ Mad Hacki mit seinen chilligen Technosounds, die englischen Punkrocker Eight Rounds Rapid und Fridos alte Hip Hop Band Eff Eff Crew verpflichten. Eigentlich ist es ein ganz nettes Konzert, bis sich Frido über die Handynutzung der Zuschauer beschwert.

Bei Karotte Hörspielproduktionen und All Score Media ist nun die erste Sammlung der „atemberaubenden Abenteuer der DigiTales“ erschienen. Diese sind in Zusammenarbeit mit der Caritas Stuttgart produziert worden und gehören zum Projekt „Soziale Medienbildung und Medienqualifizierung“. Verantwortlich dafür zeigen sich aber hauptsächlich Christian Bluthardt (der auch schon mit seinem Soundtrackprojekt „Mondo Sangue“ für Aufmerksamkeit gesorgt hat) und Jürgen Jankowitsch von der Caritas Stuttgart.

Die Geschichten an sich sind sehr kindgerecht verfasst. Immer passiert etwas, oder die DigiTales fragen sich etwas und am Ende kommt es zu einer netten und einfachen Lösung, die oft noch einen kleinen Hinweis von Frido Fairness mit sich bringt. Die Medien oder Netzwerke, die im Hörspiel angesprochen werden, sind immer auf „tierische“ Art verfremdet, aber für Nutzer dieser Anbieter immer leicht zu erkennen.

Persönlich finde ich die DigiTales sehr gelungen, da man in der heutigen Zeit gar nicht früh genug mit Medienerziehung beginnen kann. Wenn es dann in so einer netten Art geschieht, dann umso besser. Ich bin sehr gespannt, ob es noch Fortsetzungen geben wird, da sich der Anbietermarkt ja theoretisch sekündlich ändert.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten