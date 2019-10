Die Bücher der Magie Band 1 von Kat Howard und Tom Fowler Comickritik

Tim Hunter ist einer der größten Magier der Welt…so sagt es jedenfalls die Prophezeiung. Diese besagt leider aber auch, dass er seine Magie entweder für das Gute einsetzt und somit die Welt retten wird, oder für das Böse und wird damit die Welt in den Abgrund reißen. Bevor es aber so weit kommen kann, muss er aber erst einmal ein Magier werden.



Nachdem sein ehemaliger Literaturlehrer Mr. Brisby spurlos verschwunden ist, übernimmt die etwas seltsame Dr. Rose den Unterricht in der Schule. Nach einer Prügelei auf dem Schulflur übergibt Dr. Rose Tim ein Buch. Dieses besteht aber nur aus leeren Seiten und kann nur gelesen werden, wenn man bereit ist zu lesen, was in dem Buch steht. Tims Hauptgrund ist aber nicht die Magie an sich, sondern die Suche nach seiner verschwundenen Mutter.



Während Tim versucht das Buch zu lesen und einen Schritt in Richtung Magie zu machen, scharren die Kräfte des Bösen schon mit den Hufen. Zum Glück ist Dr. Rose da, die ihn wenigstens vor seiner eigenen Haustür beschützt. Schon bald hat Tim aber seinen Zugang zum Buch gefunden und damit auch einen Hinweis auf seine Mutter. Doch auch dieses ist nur eine Ablenkung seiner Gegner.



Bei einem Angriff nutzt er das Buch um alle seine Feinde zu ermorden. Geplagt von Schuldgefühlen schafft Tim es nicht mehr einzuschlafen und sucht erneut Hilfe bei Dr. Rose. Diese rät ihm sich einen Wächter zu suchen, den Tim auch kurz darauf in der Eule Jo-Jo findet. Schon bald versinkt er in einem tiefen Schlaf und besucht zusammen mit seiner Eule das Traumland, welches er am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte.



Die Pflicht ruft ihn aber zurück in seine normale Realität, da seine beste Freundin Ellie verschwunden ist und er nicht nur als Verdächtiger gilt, sondern zusammen mit Dr. Rose auch der Einzige ist, der sie wiederfinden kann…

Nach dem kleinen Preview in „Sandman Universum“ in dem nicht nur Tim Hunter und Dr. Rose eingeführt wurden, sondern auch der Tod von Mr. Brisby gezeigt wurde, startet „Die Bücher der Magie“ nun als eigene Serie. Diese Reihe ist eine der vier neuen Reihen aus dem neu gestarteten Sandman Universum, die nun alle nacheinander bei Panini Comics erscheinen wird.



„Die Bücher der Magie“ wurden in den 1990er Jahren von Sandman Autor Neil Gaiman und seinen Kollegen John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess und Paul Johnson erdacht. Damals war es als Miniserie angelegt gewesen, war aber erfolgreich genug um kurze Zeit später dann als Fortlaufende Serie zu etablieren. Nun ist Timothy Hunter zurück und seine Geschichte beginnt erneut.



Für diesen Neustart der Reihe sind Alex Award Gewinnerin Kat Howard sowie Zeichner Tom Fowler. Fowler ist vor allem für seine Arbeiten an „Hulk: Season One“, „Deadpool“, „Green Arrow“ und „Rick & Morty“ bekannt und ist somit eigentlich eher im Superheldengenre zu Hause. Mit „Die Bücher der Magie“ betritt er nun neue Gefilde und setzt nun diese düstere Urban-Fantasygeschichte in Szene.



Als Fan der Original Sandman und „Die Bücher der Magie“ Serie war ich sehr gespannt, wie nun der Neustart der Serie sein würde. Kat Howard und Tom Fowler haben einen guten Start hingelegt und durch das offene Ende dieses Bandes darf man nun durchaus gespannt sein, wie die Abenteuer um den größten Magier der Welt weitergehen werden.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten