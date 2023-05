Die Dorks veröffentlichen mit “So stand es geschrieben” am 2. Juni 2023 eine neue Single und kündigen mit “Geschäftsmodell Hass” ihr kommendes, achtes Studioalbum an. Der Longplayer erscheint am 22. September auf Demons Run Amok.

Die neue Single “So stand es geschrieben” ist ein politischer Song über Aktivismus und Gewaltfantasien.

© Die Dorks – So stand es geschrieben Single Cover

Reinhören? www.diedorks.de

https://bit.ly/38EwpGe

https://diedorks.bandcamp.com/

Album-Cover:

Weitere Hörproben von “älteren” Stücken: