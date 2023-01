Die kleine Spinne Widerlich Das Liederalbum CD Kritik

Schon seit mehr als zehn Jahren macht „Die kleine Spinne Widerlich“ die Kinderzimmer unsicher. So versucht das Spinnentier in spielerischer und pädagogischer Art und Weise Kinder vor der Angst vor den kleinen Krabbeltieren zu befreien. In ihrem eigenen Kosmos und mit ihrer eigenen Familie zeigt die kleine Spinne, dass auch Spinnen eine Familie haben und nett sind und dass man sich definitiv nicht vor ihnen fürchten muss.

Die kleine Spinne Widerlich Das Liederalbum

Die von Schauspielerin und Autorin Diana Amft erfundene und von Martina Matos gezeichnete freundliche Spinne stolpert in ihren Geschichten immer wieder von einem Abenteuer in das nächste. Dort erfährt sie dann wissenswertes und spannendes über die Welt, was dann auch von den Kindern übernommen werden kann. Sei es im Winter, am Strand, auf dem Bauernhof, im Wald, oder aber auch ganz einfach bei einem Geburtstag.

Nun ist bei Edel auch der passende Soundtrack zu den Kinderbüchern erschienen. Eingesungen wurde es von Diana Amft persönlich, die dabei Unterstützung von einem Kinderchor sowie dem Musiker Matthias Distel. In zwölf witzigen und manchmal auch lehrreichen Liedern führt uns die Spinne hiermit wieder in ihre verzauberte Welt.

Aufgenommen wurde das Album im Tonstudio der Erfolgsproduzenten von Summerfield Records. Dort hatte man dann die Zeit und das Equipment um wichtige Themen wie den Gummistiefeltag, das Hüpferlied, das Schullied, oder aber auch das Tanzlied der kleinen Spinne aufzunehmen.

Dabei geht es vor allem um Bewegung,, aber auch um leichte pädagogische Konzepte – wenn es regnet und matschig ist, dann müssen die Gummistiefel her und keine normalen Schuhe. Natürlich dürfen aber auch die klassischen Erinnerungslieder a la „Tante aus Marokko“ nicht fehlen und so tanzt die Spinne nicht nur mit ihren Beinen, sondern auch mit dem Finger und dem Kopf und anderen Körperteilen, die nacheinander aufgezählt werden müssen.

Das ist aber noch lange nicht alles. Der Zuhörer erfährt in den Liedern noch mehr über die Spinne, deren Familie und auch deren Welt. Im ersten Lied erfährt man schon die ganzen Familiären zusammenhänge, bevor es dann mit ihrem Freund Niesi im Abenteuerlied auf Weltreise geht.

Bis auf zwei Lieder wurde das Album von Diana Amft eingesungen. Dabei handelt es sich vor allem um recht eingängige und poppige Lieder, welche die kleinen Zuhörer sofort begeistern wird. Der Bezug zur Spinne ist immer da und damit ist es ein gelungenes Hörerlebnis.

Die zwei anderen Lieder sind eher von ruhigerer Natur und wurden von Matthias Distel eingesungen. Die Lieder „Ein leuchtender Stern“ und „Lied vom Stern“ laden die kleinen Zuhörer zum träumen ein. Es sind aber keine Schlaflieder, sondern ruhige Konstanten zwischen den „anstrengenden“ Bewegungsliedern der restlichen CD. Bei „Lied vom Stern“ werden den Zuhörern dann auch noch viele gute Hinweise für das Leben in der weiten Welt gegeben. Im Refrain handelt es sich dann auch um ein Duett, welches den Liederkanon dann auch abrundet.

Im Großen und Ganzen ist das Liederalbum zur Buchserie „Die kleine Spinne Widerlich“ ein gelungenes Kinderalbum. Die Lieder sind für Kinder wirklich gelungen und enthalten die passende Menge an Pädagogik, ohne jetzt direkt mit dem erhobenen Zeigefinger zu wedeln. Diana Amft, Matthias Distel und der Kinderchor haben hier eine hervorragende Arbeit geleistet und den Kosmos der kleinen Spinne um zwölf Lieder erweitert.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten