Die Komplettbox von Die Brücke erscheint am 11.10.2019

Nachdem man bei Edel:Motion über viele Jahre hinweg die vier Staffeln der erfolgreichen schwedisch/dänischen Krimiserie “Die Brücke” veröffentlicht hat, ist es nun Zeit für eine Komplettbox der Serie.

Anders als sonst hat sich Edel hier wirklich Mühe gegeben und nicht nur die Staffeln einfach in einen nett anzuschauenden Pappschuber gesteckt. So bietet die “Die Brücke” Komplettbox neben der kompletten Serie auf Blu-ray oder DVD noch zwei Extra DVDs mit vielen Hintergrundinformationen über die Serie, die Schauspieler, die Fälle und die Figuren der Serie.

Wer diese Serie also noch nicht hat, und die Abenteuer von Saga Norén (Sofia Helin) immer wieder erleben möchte, wird von dieser Box begeistert sein. Kaum eine andere Serie war so dramatisch und so am Zahn der Zeit wie diese Co-Produktion. Für mich wird es auch immer eine Serie bleiben, die ich ohne schlechtes gewissen weiterempfehlen kann.