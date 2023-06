Die Krupps mit Sisters Of Mercy-Cover zu “Temple Of Love”

Die Krupps haben kürzlich mit einem Sisters Of Mercy-Cover zum Song “Temple Of Love” etwas Neues veröffentlicht. Der Klassiker in neuer Aufmachung ist übrigens auf einer kommenden Tribute-Compilation enthalten, die beim Label Cleopatra Records erscheinen soll. Die beiden Künstler Black Veil Brides und VV haben ebenfalls ein Cover zum gleichen Stücken gemacht, der nach der Krupps-Version zu hören ist. Ihr könnt ja schauen, welche Variante euch mehr zusagt.

© Die Krupps – Temple of Love Single Artwork