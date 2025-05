Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 6: Beim Teutates! von Lewis Trondheim Comic Kritik

Der Autor Lewis Trondheim ist für seine Geschichten in Form von Comics um den Main-Character Herrn Hase bekannt. Wie an dem Cover von „Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 6: Beim Teutates!“ unschwer zu erkennen ist, gibt es hier eine Hommage an Asterix und Obelix.

Es handelt sich hier um einen klassischen Zeitreise-Plot und spielt im Jahre 50 v. Chr. Und die Info des Verlags beginnt auch ganz klassisch: „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein unbeugsames Dorf denkt nicht daran, sich den Eindringlingen zu ergeben. Und wer ist der listigste Krieger seines Dorfes? Wer ist dank des Zaubertranks ihres Druiden der Schrecken der römischen Legionen? Wer bereist mit seinem dicksten Freund (Wer ist hier dick?!) die ganze bekannte Welt und wessen Name dringt bis an Julius Cäsars Ohr? Herr Hase!

Beim Teutates! Lewis Trondheim schickt Herrn Hase auf ein völlig verrücktes Abenteuer ins berühmteste Dorf der Comicgeschichte. Seine Hommage an „Asterix“ von René Goscinny und Albert Uderzo zieht sämtliche Register: Fischhändler, Barden, Häuptlinge, Wildschweine und ein leibhaftiger Gott, der es auf ihren legendären Zaubertrank abgesehen hat…“

Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 6_ Beim Teutates! von Lewis Trondheim (© Reprodukt Verlag)

Herr Hase ist also in der Szenerie von Asterix und Obelix, in dem kultigen Dorf in dem schon so viele Geschichten gespielt haben. Doch als er vom Zaubertrank kosten darf, weil er einige Tropfen davon zur Heilung benötigt, gibt es ihm das Schicksal so richtig. Ein krasser Kulturschock. Das Getränk schmeckt nicht und wenn er abgeht, wie Schmitz Katze, dann ist er am Ende ziemlich k.o. Und von „auf die Römer prügeln“ wollen wir gar nicht erst anfangen. Wenig überraschend sind diese dann tot, Herr Hase (und auch Obelix) blutbesudelt. Etwas, was im Original ausgespart wurde. Die Fantasie bekommt das auch so hin.

Das ist auf jeden Fall deutlich realistischer. Dafür gibt es Zeitbrüche par excellence und den ein oder anderen „faux pax“. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch und macht Spaß. Kurzweilige Unterhaltung, die man gut lesen kann.

€13,00

inkl. MwSt., zzgl. Versand

• Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock

• Handlettering von Dirk Rehm

ISBN 978-3-95640-356-9

48 Seiten, farbig, 22 × 29,5 cm, Softcover

