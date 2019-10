Die Rückkehr von Wolverine von Charles Soule, Steve McNiven und Declan Shalvey Comickritik

Vor knapp fünf Jahren unserer Zeitrechnung wurde bei Marvel Comics einen Charakter getötet, von dem man eigentlich dachte, dass er eigentlich nicht umzubringen war. Die Rede ist hier vom X-Men Wolverine, der in einer langen und verworrenen Storyline schließlich mit dem Leben bezahlen musste.



Nachdem dann die unterschiedlichsten Versionen von Wolverine im Marvel Universum den Patz des Originals warm gehalten haben. Dazu gehören beispielsweise sein Sohn Jimmy aus dem Ultimativen Universum, X-23 als weibliche Wolverine Version, oder aber auch der alte Logan aus einer alternativen Zeitlinie. Diese tauchen alle in der einen oder anderen Inkarnation eines X-Teams auf.



Nun gab es aber immer wieder Hinweise darauf, dass der einzig wahre Wolverine seinen Weg aus dem Land der Toten ins Marvel Universum wieder gefunden hat und wieder zurück ist. Nachdem Kitty Pryde eine groß angelegte Suche veranstaltet hat, bei der vier verschiedene Teams die Überreste von Wolverine gesucht haben, ist es nun an der Zeit, dass Logan seinen Weg wieder zurück findet.



Völlig verstört wacht der Mann namens Logan in einem zerstörten Labor auf und kann sich an kaum etwas aus seiner Vergangenheit erinnern. Völlig desorientiert sucht er einen Weg nach draußen und stößt dabei auf mehrere Wissenschaftler, die am liebsten von seinen Klauen ermordet werden möchten. Nachdem er von verschiedenen Urzeittieren angegriffen wurde, gelingt ihm die Flucht und er kann in das naheliegende Dorf fliehen, welches von den Söldnern von Soteira zerstört wurde.



Zusammen mit der Dorfbewohnerin und Wissenschaftlerin Ana macht sich Logan auf die Suche nach ihrem entführten Sohn. Dieser wurde von den Männern von Soteira entführt und soll ihrer Anführerin Persephone dort als Versuchskaninchen dienen. Der Weg dorthin stellt sich aber mehr als schwierig heraus, vor allem da Persophene ihnen ein Killerteam auf den Hals gehetzt hat und dann sind da auch noch die X-Men.



Doch das alles ist nur halb so schlimm, denn im Innern von Wolverine warten viele verschiedene Inkarnationen Logans nur darauf befreit zu werden. Den Höhepunkt erreicht die Suche als Logan ein Raumschiff betritt um den Satelliten zu erreichen, den Persephone als Stützpunkt ausgesucht hat. Doch in Logan schlummert der Berserker, der nur auf seine Befreiung wartet und alles dem Erdboden gleichmachen möchte…



Autor Charles Soule führt die Geschichte um einen der bekanntesten Mutanten des Marvel Universums weiter. Nachdem er die Suche nach ihm geleitet hat, ist es nun Zeit ihn zurückkehren zu lassen. Da er dies aber nicht alleine bewerkstelligen kann, hat er sich dazu noch die Unterstützung von Steve McNiven und Declan Shalvey gesichert, die seine Geschichte grafisch zu Papier bringen.



Lange Zeit wurde Logans Rückkehr nun aufgebaut. Es gab kleine Teaser in den einzelnen Marvel Heften und die groß angelegte Suche in den vier Miniserien. Nach diesen Ankündigungen habe ich nun in der Storyline um seine Rückkehr ein wenig mehr erhofft. Klar, da war der Kampf gegen seine ehemaligen Teamkollegen sowie der Kampf gegen Daken, doch irgendwie hat da ein wenig gefehlt. Mich persönlich hat die Handlung des nun bei Panini erschienen Bandes jetzt nicht so gefangen, auch wenn das Team das dahintersteht mich oft schon mehr als begeistert hat.



Meine Meinung: 8 von 10 Punkten