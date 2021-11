Die Skeptiker mit Geburtstags-Live-Album aus dem Festsaal Kreuzberg

Die Skeptiker haben Geburtstag gefeiert. Das wurde auf dem “Geburtstagsalbum – Live Festsaal Kreuzberg” festgehalten. Es war ein Jubiläumskonzert der besonderen Art: 35 Jahre Die Skeptiker, 30 Jahre Maueröffnung, 60 Jahre Eugen Balanskat. Auf der Platte sind alte Klassiker wie neue Stücke zu hören. Das Ganze wird am 17. Dezember 2021 als Doppel-LP in zwei Varianten, als CD und digital bei Destiny Records – in der special Edition in grauem Vinyl plus DVD & Downloadcode (limitiert 500) und in der Black Vinyl Edition ebenfalls plus DVD & Downloadcode (limitiert 500); die CD kommt als 8-seitiges Digipak plus DVD (limitiert 1000), erscheinen.

© Die Skeptiker Geburtstagsalbum – Live Festsaal Kreuzberg

Tracklist 1) Intro 2) Alright my Boys 3) Wochenendgewalt 4) JaJaJa 5) Da wo man singt 6) Aufsteh´n 7) Titania 8) Ego 9) Gas 14/18 10) DADA in Berlin 11) Komm tanzen 12) Erwartung 13) Deutschland halt´s Maul 14) Hinter den Mauern der Stadt 15) Wann oder wie 16) Kein Weg zu weit 17) Gnadenlos 18) Straßenkampf 19) Der Rufer in der Wüste schweigt 20) Pierre und Luce 21) 1918 22) Unmut Bonustracks LP 23) Loser 24) Entschuldigung

Besetzung:

Tom Schwoll (Gitarre)

Dominik Glöckner (Gitarre)

Jacob Thauer (Bass)

Wieland Wehr (Schlagzeug)

Eugen Balanskat (Gesang)

