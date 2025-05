Die Straßenkinder von Montmartre von Patrick Prugne Comic Kritik

Den Comic „Die Straßenkinder von Montmartre“ von Patrick Prugne habe ich gerne gelesen und die Story geht laut Verlagsseite so: „Paris am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die geschäftige Großstadt boomt und brummt und dehnt sich immer weiter aus. An ihren Rändern jedoch haben sich all diejenigen angesiedelt, denen es nicht vergönnt ist, am wachsenden Wohlstand teilzuhaben – Glückssucher aller Art, Künstlertypen, die Ärmsten der Armen.

Die Straßenkinder von Montmartre von Patrick Prugne (© Splitter Verlag)

Patrick Prugne (»Pawnee«, »Die Herberge am Ende der Welt«) gelingt es, in warmen Aquarelltönen ein einzigartiges Lebensgefühl einzufangen, das zwischen bitterer Not und stolzem Selbstbehauptungswillen das Leben an sich feiert. Dass seine Bilder dabei auch Einflüsse berühmter Montmartre-Künstler jener Zeit wie Poulbot oder Steinlen aufweisen, versteht sich von selbst – schließlich treten sie im Rahmen der Erzählung ja selber auf. Mit umfangreicher Skizzensammlung im Anhang.“

Mit diesem Werk hat der Splitter Verlag eine schöne Geschichte veröffentlicht. Die warmen Panels, die gefühlvolle Geschichte um das Viertel von Montmartre, stellt dank Patrick Prugne erneut die Kinder in den Vordergrund.

Jean, ein Aristokratenkind, gerät in die Fänge einer kleinen aber feinen Bande von Kindern, die sich anderweitig eine Art Einkommen sichern müssen, um etwas für sich zu essen zu haben. Oder zumindest genug. Jean verbringt gezwungenermaßen einige Tage dort. Sein Vater sucht in derweile, vermutlich, weil er Ärger fürchtet von seiner Ehefrau, nicht zwingend aus allzu großer Sorge. Ähnlich verhält es sich als herauskommt, dass die Urne mit der Asche der Schwiegermutter abhandengekommen ist. Dort steckt etwas Wertvolles drin, daher wird danach gesucht. Seinen Sohn Jean hingegen…

Eine bittere Geschichte, die emotional ist, aber trotzdem ein gewisses Maß an Wärme und solidarischen Zusammenhalt aufzeigt. Schön gemacht, schön gezeichnet, schön vermittelt.

Titel: Die Straßenkinder von Montmartre

ISBN: 978-3-95839-226-7

Erschienen am: 01.04.2016

Szenario: Patrick Prugne

Zeichnung: Patrick Prugne

Übersetzg.: Marcel Le Comte

Seitenanzahl: 80

Verlag: Splitter Verlag