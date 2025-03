Die Toten Hosen gehen auf Tour: Keep calm and carry on – Europe 2025

„Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus”, so Bassist Andi Meurer voller Vorfreude. Im August 2023 spielten Die Toten Hosen noch in Blackpool und Zürich, bevor sie sich auf unbestimmte Zeit verabschiedeten, um Kraft zu tanken und neue Lieder zu schreiben. Nun geht es in diesem Sommer wieder los. Ab dem 29.08.2025 werden sie in Kopenhagen, Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel wieder in den Ring steigen. Campino: „Wir werden jede Menge alte und neue Freunde treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer erleben. Wir freuen uns auf alle, die vorbeikommen und dabei sein werden!“.

DIE TOTEN HOSEN 2025

Keep calm and carry on – Europe 2025

29.08.2025 DK – København – Vega

31.08.2025 SE – Stockholm – Fållan

02.09.2025 PL – Warszawa – Stodoła

07.09.2025 GB – London – O2 Forum

09.09.2025 FR – Paris – Élysée Montmartre

10.09.2025 NL – Amsterdam – Paradiso

14.09.2025 BE – Brussel – Ancienne Belgique

Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, den 02.04.25 um 11:00 Uhr.

Infos zu den Vorverkaufsstellen findet ihr unter www.dth.de

