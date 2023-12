Die Toten Hosen veröffentlichen Jubiläums-Single “Schöne Bescherung”

Die Toten Hosen veröffentlichen ihre Jubiläums-Single “Schöne Bescherung” zum 40-jährigen Geburtstag des gleichnamigen Songs. Es gibt auch eine Weihnachtsplaylist und Tourdaten von den Bands von Drummer Vom. Zwischen der Band und diesen Feiertags gibt seit der Gründung. Zusätzlich gibt es das Weihnachtsalbum von Die Roten Rosen.

© Die Toten Hosen – Schöne Bescherung

“Pünktlich zum frohen Fest 1983 erschien damals „Schöne Bescherung“, unsere gerade mal fünfte Single. Drei lautstarke Geschichten über die Enttäuschung nach dem Fest, den Kampf mit Knecht Ruprecht und die ersten traurigen Weihnachtserfahrungen eines gewissen Willi, der diese Tage im Heim verbringen musste. Die Aufnahmen fanden übrigens in den alten EMI-Studios statt, während wir auch unsere erste Version von „Hip Hop Bommi Bop“ eingespielt haben. So kam es, dass Hip-Hop-Pionier Fab Five Freddy beim Weihnachtsgruß zum Intro der Single zu hören ist. Er sprang bei der Grußbotschaft kurzfristig für Breiti ein, der an diesem Nachmittag in der Psychiatrischen Klinik Düsseldorf-Grafenberg arbeiten musste, wo er seinen Zivildienst leiste.”

© Die Toten Hosen – Schöne Bescherung

Tracklist:

Schöne Bescherung Willi’s weiße Weihnacht Knecht Ruprecht’s letzte Fahrt

“Vorweihnachtszeit – früher noch auf Kassette, heute als Playlist und immer ein wichtiger Punkt unserer Vorbereitungen in der Adventszeit: Das festliche Musikprogramm für unsere bandinterne Weihnachtsfeier, das wir dieses Jahr erstmals auch mit euch teilen möchten! Ein prall gefüllter Sack musikalischer Geschenke von Freunden und Weggefährten wie den Yobs, den Broilers, Green Day, arrivierten Größen des Musikgeschäfts wie den Ramones und Billy Idol, einige vergessenen Perlen von uns, aber auch totale Loser wie die vor vielen Jahren schon in der Versenkung verschwundenen Die Roten Rosen: Es ist für jeden etwas dabei.

Die Playlist findet ihr hier.

Wir wünschen euch damit viel Spaß und eine besinnliche Vorweihnachtszeit,

Eure Hosen”

Vom: Livetermine 2023/ 2024

Cryssis:

07.12.23 Krefeld – Kulturrampe

08.12.23 Münster – Gorilla Bar

09.12.23 Münster – Private Party [Sold out]

10.12.23 Hamburg – Monkeys

10.02.24 Düsseldorf – Zakk [Karneval Samstag-Show]

Tozzkat:

20.12.23 Düsseldorf – Pitcher

Roter Kreis:

15.12.23 Wermelskirchen – AJZ Bahndamm

22.12.23 Osnabrück – JZ WestWerk141

27.01.23 Meppen – JAM

16.02.23 D-Garrath – Kulturhaus Süd

TV Smith:

04.01.24 London – 100 Club

