Die Welt der Meister Magazin Band 13 Buchkritik

Vor vielen Jahren haben zwei „Masters of the Universe“ Fans das erste „Welt der Meister Magazin“ veröffentlicht. Damals noch als richtiges Magazin veröffentlicht, versuchten Miriam Kassner und Mark Knobloch wissenswertes und interessantes über die Planeten Eternia und Etheria für die Fans zusammenzutragen.

Nun ist schon einiges an Zeit ins Land gezogen und die Spielzeuge aus den 1980ern sind durch die Netflix Serie von Kevin Smith und die endlich auch in Deutschland zu vernünftigen Preisen erscheinenden neuen Spielzeugreihen zu neuem Leben erwacht. Daher gibt es nun viel neuen Stoff für die Fanarbeit, auf der anderen Seite aber auch noch viel altes Material, was bisher noch nicht vernünftig für den deutschen Fan aufgearbeitet wurde.

Wie man es aus den vorherigen Bänden gewohnt ist, ist es Miriam Kassner und Mark Knobloch auch in ihrem dreizehnten „Die Welt der Meister Magazin“ gelungen interessante Interviews zu führen und dazu noch wissenswerte Hintergrundinformationen zu den Spielzeugreihen und zur „She-Ra and the Princess of Power“ Serie sowie zum Kinofilm „Das Geheimnis des Zauberschwertes“ zusammenzutragen.

Mit viel Liebe zum Detail wird im ersten Kapitel der für Fans schon legendäre Kinofilm „Das Geheimnis des Zauberschwertes“ näher beleuchtet. Bei diesem handelt es sich um einen Zusammenschnitt der ersten fünf „She-Ra, Princess of Power“ Zeichentrickserie von Filmation. Das ist auch genau das Problem, während in den USA der Schnitt noch Human war, fehlen hier in Deutschland ganze 11 Minuten zusätzlich. Hier stellt sich dann atürlich die Frage nach dem „Warum?“.

Dies ist aber ebi weitem nicht alles. Kassner und Knobloch liefern noch weitere bemerkenswerte Informationen zum Film und können sogar mit einigen Konzeptzeichnungen dienen, die es so nicht in den Film geschafft haben. Ein interessantes Stück Geschichte, welches das Herz jedes Filmation Fans höher schlagen lässt.

Es gibt aber nicht nur die Klassiker, über die es sich zu berichten lohnt, sondern auch die neue „She-Ra and the Princess of Power“ Serie von Noelle Stevenson. Diese konnte man für diesen band auch für ein Interview gewinnen, in welchem es vor allem um die Serie, aber auch um einige private Dinge geht.

Natürlich ist das nicht das einzige Interview des Bandes. So konnte man auch Derek Gable, den Erfinder und Produktentwickler der Vintage Line sowie Martin Arriola, einen der Dienstältesten Spielzeugentwickler bei Mattel zu einem Gespräch bitten. Auch hier gibt es wieder spannendes Wissen sowie nette Anekdoten über unsere liebsten Spielzeuge zu erfahren.

Einen großen Teil des Bandes macht aber eine Dokumentation über die Entstehung eines Cartoons aus. Hier kann man genau mitverfolgen wie eine Cartoon Episode entsteht und wie der Prozess vom Storyboard über die Konzeptzeichnung zur fertigen Szene von statten geht. Ein wirklich interessantes Thema.

Was natürlich in keinem „Die Welt der Meister Magazin“ fehlen darf sind die Ermittlungen der Detektei MEIMAG, der Polygonus Comic, Galerie mit den verschiedensten MotU Action Figuren sowie die Lage der Nation im Bezug auf die „Masters of the Universe“.

Alles in allem bietet auch der dreizehnte Band des „Die Welt der Meister Magazin“ alles was das Fanherz begehrt. Die Artikel sind gut geschrieben und sehr informativ. Die Grafiken und Illustration die als Begleitung genutzt werde sind gut gewählt und vor allem gut platziert, so dass sie den Lesegenuss unterstützen.

Fürs Sammlerherz gibt es auch bei dieser Ausgabe zwei Coverversionen. Einmal eine Eternia Zeichnung von Rudy Obrero und einmal eine „She-Ra and the Princess of Power“ Dreamworks Zeichnung.

Ich persönlich freue mich schon auf den nächsten Band und bin gespannt, welche wichtigen und scheinbar unwichtigen Informationen zur Spielzeugserie meiner Kindheit im vierzehnten Band präsentiert werden.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten