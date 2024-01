Dizzee Rascal kündigt Album „Don’t Take It Personal“ an

Der Musiker Dizzee Rascal kündigte kürzlich sein achten Studioalbum „Don’t Take It Personal“ für den 9. Februar 2024 an. Erscheinen wird es auf Big Dirtee Records / Republic of Music. Dazu erscheint eine Doppelsingle samt Musikvideos: „What You Know About That“ (feat. JME, D Double E, Turno) und „How Did I Get So Calm”. Die beiden Videos und noch weitere mehr gibt es unten zu sehen.

Dizzee Rascal – „Don’t Take It Personal“

Genre: Grime

Release Date: 09.02.2024

Label: Big Dirtee Records

Vertrieb: Republic of Music

© Dizzee Rascal – Don’t Take It Personal (Artwork)

Tracklist

Sugar And Spice (feat. iLL BLU) Stay In Your Lane How Did I Get So Calm London Boy (feat. Frisco) Roll Wiv Me What You Know About That (feat. JME & D Double E) Get Out The Way (feat. BackRoad Gee) Here For Now (feat. Not3s) You Can Have Dat Switch And Explode Jerk And Jollof Swerve And Pivot Pov Tell Me About It Keep That Same Energy (feat. P Money & BackRoad Gee) How Does It Feel

