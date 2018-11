Doctor Who Der erste Doktor Die Daleks DVD Kritik

Nachdem der Doktor (William Hartnell), seine Enkelin Susan Foreman (Carole Ann Ford) und deren Lehrerin Ian Chesterton (William Russell) und Barbara Wright (Jacqueline Hill) aus der Urzeit abgeflogen sind, hat die TARDIS die Raum und Zeitreisenden aber nicht in ihrer eigenen Zeit abgesetzt, sondern auf einem fremden Planeten. Dieser scheint verlassen zu sein hat aber eine sehr schöne Flora und Fauna. Die Reisenden verlassen die TARDIS direkt, ohne zu merken, dass die Gegend radioaktiv verseucht ist.

Auf dem Weg durch den Wald finden sie schnell Anzeichen auf vergangenes Leben, welches ihnen klarmacht, dass der Planet vor geraumer Zeit noch bewohnt war. Nach geraumer Zeit des Wanderns kommen sie dann auch in eine seltsame, aber dennoch phantastische Stadt, die ebenso wie der Planet vollkommen unbewohnt zu sein scheint. Doch der erste Eindruck täuscht, denn schon bald sind die vier Freunde in der Gewalt der seltsamen Daleks und der Doktor leidet unter radioaktiver Verstrahlung.

Um ihren guten Willen zu zeigen, lassen die Daleks Susan laufen, damit sie mehr von einem Gegenmittel auftreiben kann. Durch einen Zufall hat sie dieses im Dschungel entdeckt und mitgenommen. Nun ist sie wieder auf der Suche danach und trifft dabei auf Alydon von den Thals (John Lee), der ihr schon beim ersten Mal das Gegenmittel zugeschustert hat. Die Thals haben vor vielen Jahren den Nuklearangriff der Daleks überlebt und sind seitdem auf der Flucht. Doch durch die Ankunft des Doktors schöpfen sie nun neue Hoffnung und schmieden schon Pläne, wie sie wieder zurück in ihre Stadt können. Doch dieses stellt sich als nicht ganz so einfach heraus, denn bevor es soweit kommen kann laufen sie zuerst einmal blind in eine Falle ihrer Widersacher.

Polyband ist es gelungen neben der aktuellen „Doctor Who“ Serie sich nun auch noch die Rechte für Episoden mit William Hartnell als ersten Doktor zu sichern. Nach dem etwas dürftigen ersten Handlungsbogen ist nun als zweite Veröffentlichung das erste Auftauchen der Daleks erschienen. Diese sind seitdem die immer wiederkehrenden Erzfeinde des Doktors und haben die Serie damals auch gerettet. Eigentlich waren die Einschaltquoten des ersten Handlungsstrangs nicht gut genug, so dass man sie eigentlich aus dem Programm nehmen wollte. Das Auftauchen der Daleks hat dies aber verhindern können, so dass die Fans auch nach über 50 Jahren immer noch mit neuen Geschichten begeistert werden.

Natürlich sind es alte Aufnahmen. Die Qualität der Episoden ist für ihr Alter völlig in Ordnung. Man darf als Zuschauer jetzt keine gut ausgearbeiteten Specialeffekts erwarten, dafür aber eine einigermaßen gut durchdachte Handlung. Aus damaliger Sicht waren die Daleks natürlich völlig furchterregend und auch das Mysterium, welches hinter ihrer Entstehung stand muss die damaligen Zuschauer in den Bann gezogen haben.

Die deutsche Synchronisation ist hervorragend. Man wird direkt in den Bann gezogen und kann den zweiten Handlungsbogen in Gänze genießen. Wie man es von den Doctor Who Veröffentlichungen von Polyband kennt, ist auch diese DVD wieder mit einer Menge Bonusmetrial gefüllt. So erhält man nicht nur Audiokommentare, sondern auch noch eine Dokumentation über die Entstehung der Daleks sowie Grußworte der Synchronsprecher.

Persönlich freue ich mich schon auf den dritten Handlungsbogen „Am Rande der Vernichtung“, mit dem die ersten Veröffentlichungen um den ersten Doktor vorerst abgeschlossen sind.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten