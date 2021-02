Doctor Who Der zweite Doktor Das Grab der Cybermen DVD Kritik

Der Doktor (Patrick Troughton) und seine beiden Begleiter Jamie (Frazer Hines) und Victoria (Deborah Watling) landen mit der TARDIS des Doktors auf dem Planeten Telos. Dort treffen sie auf eine Gruppe Archäologen, die versuchen in eine lange verlassene Basis der Cybermen zu gelangen.

Der erste Versuch die verschlossenen Türen der Basis zu öffnen endet für das erste Mitglied der Expedition tödlich, da diese Türe mit einer todbringenden elektrischen Ladung gesichert wurde. Als diese Ladung verklungen ist, lässt sich die Tür aber mit einiger Gewaltanwendung des Riesen Toberman (Roy Stewart) öffnen.

Als die Gruppe dann die Halle der Cybermen betritt ist diese komplett verlassen. Der Vorschlag des Expeditionsleiters ist es sich aufzuteilen. Das Team des Doktors wird getrennt und während Jamie mit Peter Haydon (Bernard Holley) in die angelegenen Räume muss und Victoria zusammen mit Kaftan (Shirley Cooklin) der einzigen anderen Frau und deren Leibwächter Toberman das Gebiet erforschen, bleibt der Doktor mit Professor Parry (Aubrey Richards) dem Leiter der Expedition im Vorraum zurück.

Doch die Basis ist mit Todesfallen gespickt und schon bald gibt es die nächsten Opfer zu beklagen. Schnell wird der Abbruch der Mission befohlen, doch scheinbar hat jemand das Raumschiff der Gruppe sabotiert, so dass sie vorerst dort festsitzen. Da entdeckt einer der Wissenschaftler einen geheimen Eingang und schon bald befinden sich der Doktor, Jamie und einige der Archäologen auf der Reise ins Innere der Cybermen Basis.

Wie so oft gibt es bei den Wissenschaftlern einen, der die unglaubliche Kraft der Cybermen für sich nutzen möchte und so befreit Eric Klieg (George Pastell) die Cybermen aus ihren Stasiskammern, in denen sie die letzten einhundert Jahre gefangen waren. Ein folgenschwerer Fehler, denn die Cybermen sind keine freundlichen Heilsbringer, sondern genau das Gegenteil. Nur der Doktor kann an dieser Stelle noch helfen und den scheinbar unschlagbaren Feind aufhalten.

Der Vierteiler „Das Grab der Cyberman“ ist einer der beiden „Doctor Who“ Mehrteiler mit Patrick Throughton als dem zweiten Doktor, die zum aktuellen Zeitpunkt noch vorliegen. Mit der Zeit sind leider viele Episoden verschwunden, so dass man nur durch Glück in einigen Sammlungen auf die fehlenden Episoden stoßen kann. Dies war auch bei diesem Vierteiler so, so dass die Fans nun in den Genuss des kompletten Auftakts der klassischen 5. Staffel von „Doctor Who“ kommen können.

Bei dem Vierteiler handelt es sich natürlich um einen klassischen Doktor Who Teil, wobei man hier annehmen knnte, dass der Doktor auf Telos das erste Mal auf die Cybermen trifft und daher die Gefahr noch nicht einschätzen kann. Dies ist natürlich nicht so, da er vorher schon einmal Kontakt mit diesen Monstern hatte. Natürlich ist er der Doktor und Neugierig, aber eine Gruppe Wissenschaftler blind in ihren Untergang laufen zu lassen gehört eigentlich nicht zu seiner sonstigen Handlungsweise.

Mit persönlich haben die Folgen gut gefallen und sind für die damalige Zeit auch recht gut gemacht. Die Cybermats sehen aus unserer heutigen Sicht natürlich etwas „lustig“ aus, aber man darf nicht vergessen, dass die Produktion von 1967 ist. Der Handlungsaufbau ist sehr langsam und die Cliffhanger sind immer an den passenden Stellen gesetzt, so dass man am liebsten sofort weiterschauen möchte. Bis auf ein paar kleine Fehler in der Handlung ist es aber eine hervorragende Geschichte, auf die sich später noch oft bezogen wird.

Neben den vier Episoden bietet das bei Polyband erschienene DVD Set neben dem extrem ausführlichen Begleitheft mit „Fakten und Hintergründen“ zum Vierteiler auch noch wieder eine Menge Bonusmaterial auf der DVD. So können wir Zuschauer einen Einblick in die Produktion bzw. das Making-of des Vierteilers bekommen, aber auch in den unglaublich interessanten Prozess der VidFIRE Bearbeitung.

Mit dieser Veröffentlichung ist es Polyband gelungen ein Stück Zeitgeschichte auch für den deutschen Markt bereitzustellen. Fans der Serie werden sich wirklich über dieses Produkt freuen und lechzen bestimmt nach noch mehr klassischem Doktor Who. Die deutsche Tonspur ist hervorragend und auch die Bonusmaterialien sind gut gewählt. Ich persönlich freue mich schon auf noch mehr Abenteuer aus dem klassischen „Who-Universe“.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten