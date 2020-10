Doctor Who Die komplette Staffel 2 DVD Kritik

Endlich ist es soweit und die komplette neue Doctor Who Serie ist bei Polybad erschienen. Mit der Veröffentlichung von „Die komplette Staffel 2“ hat man nun endlich auch die Lücke zwischen der vor kurzem erschienen ersten Staffel und der vor einigen Jahren schon erschienenen dritten Staffel geschlossen.

Nachdem es einige Probleme zwischen der BBC und dem zehnten Doktor Christopher Eccleston gegeben hat, gab es für diesen nur eine einzige Staffel. Daher konnten die Fans damals auch nach nur Folgen in den Genuss eines neuen Doktors kommen. Für einige Zuschauer war es damals sehr verstörend – mich zum Beispiel. Wie kann eine Serie funktionieren, wenn man plötzlich den Hauptdarsteller austauscht?

Da war er dann David Tennant. Ein komplett anderer Doktor, der die Lederjacke gar nicht wirklich ausfüllen konnte. Zuerst habe ich das Konzept der Serie auch nicht richtig verstanden – ich war noch neu im Doctor Who Universum als die Serie in der Erstausstrahlung auf ProSieben lief. Doch schon bald merkte ich, was für ein kluger Schachzug dahinter stand. Man hatte nun die Möglichkeit eine unendliche Serie zu machen, da man den Hauptdarsteller ständig auswechseln konnte.

Schon bald war Tennant als zehnter Doktor mit seinen weißen oder roten Converse Schuhen und seinem Nadelstreifenanzug mit passendem Mantel der Doktor für mich. Eccleston war zwar nicht vergessen, aber durch Tennant ein wenig verdrängt worden. Die Episoden waren immer noch sehr ähnlich, doch nun war der Doktor noch verrückter, aber in manchen Situationen auch noch kälter.

Als Begleiterin in dieser Staffel stand dem Doktor immer noch Rose Tyler (Billie Piper) zur Seite und manchmal auch ihr Freund Mickey (Noel Clarke), der am Anfang so gar nichts vom Doktor gehalten hat. Diese erleben wieder unglaubliche Abenteuer in Raum und Zeit und manchmal sogar einfach auf der Erde.

Schon direkt nach der Regeneration beginnt der Spaß. Während der Doktor sich noch bei Jackie Tyler (Camille Coduri) davon erholt und im Koma liegt, müssen Rose und Mickey die Erde am Weihnachtsabend vor den schrecklichen Sycorax beschützen, welche gerade jetzt die Erde erobern wollen. Eine schwere Aufgabe, doch gerade noch im passenden Moment ist die Regeneration abgeschlossen.

Danach geht die wilde Reise aber weiter. Nach einem Besuch auf der neuen Erde, wo es scheinbar ein Heilmittel für alles gibt (was natürlich nicht so ist), geht es nach Schottland ins 19. Jahrhundert, um dann mit Sarah Jane Smith und K9 (die vor vielen Jahren die Begleiter des Doktors waren) gegen die Killitanes anzutreten. Dann erreichen die Reisenden irgendwie eine parallele Erde, auf der Roses Vater noch lebt, die aber von den Cybermen bedroht wird.

Nach weiteren spannenden Abenteuern befinden sich Rose und der Doktor plötzlich in einem verheerenden Kampf zwischen den Cybermen und den Daleks wieder. Der Kampf scheint aussichtslos und es kann keinen Gewinner geben, da plötzlich das Schicksal von zwei Erden auf dem Spiel steht. Der Doktor muss eine schwere Entscheidung treffen, die er bis zum Ende seiner Tage bereuen wird.

Die zweite Staffel der Science Fiction Serie Doctor Who ist erstklassige Unterhaltung und legt die weiteren Grundsteine für den kompletten Russel T. Davies Run. Es gibt noch mehr Bad Wolf und der Doktor muss eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens treffen. Dieses macht das Überwesen wieder menschlicher und zeigt auch, wie verletzlich der Doktor sein kann.

Wie man es von den „Doctor Who“ Veröffentlichungen von Polyband gewohnt ist, erhält man auch mit dieser DVD Box wieder ein Booklet mit spannenden Informationen zur Serie sowie eine Extra-Disk mit umfangreichem Bonusmaterial.

Die zweite Staffel hat uns das Warten auf die neue Staffel verkürzt. Nun geht es aber bald mit neuen Episoden weiter und ich persönlich kann es kaum erwarten – obwohl Tennant eigentlich immer mein Lieblings-Doktor war.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten