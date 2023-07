Dog Eat Dog kündigen neues Studioalbum an

Die Crossover-Urgeestein Dog Eat Dog kündigen mit “Free Radicals” ihr neues Studioalbum über Metalville Records an. Die Fans der Band aus New Jersey dürfen sich über den ersten Longplayer seit “Walk With Me” aus dem Jahr 2006 freuen. Weitere Infos zu “Free Radicals” solln in Kürze folgen. Das Album-Artwork gibt es aber hier schon mal zu sehen:

© Dog Eat Dog – Free Radicals Album Artwork

DOG EAT DOG sind diesen Sommer auch live zu erleben, u.a. beim Wacken Open Air

06.07.2023 DE Aachen – Musikbunker

07.07.2023 DE Wacken – Landgasthof

08.07.2023 DE Düren – Tollrock

04.08.2023 DE Wacken – Open Air

05.08.2023 BE Duffel – Brakrock

08.08.2023 PL Warsaw – Progresia

09.08.2023 PL Krakau – Klub Studio

12.08.2023 FR Cercoux – Festival 666

14.08.2023 FR Metz – Aerogare

19.08.2023 FR Carhaix – Motocultour

DISCOGRAPHY (studio albums)

1994 – All Boro Kings

1996 – Play Games

1999 – Amped

2006 – Walk With Me