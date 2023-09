Donots kündigen Special Guests für Herbst-Tour an

Die Donots aus Ibbenbüren haben ihr aktuelles Album “Heut ist ein guter Tag” Anfang des Jahres veröffentlicht und stieg erstmals in der fast 29-jährigen Bandkarriere auf Platz #1 in die Albumcharts ein. Sie haben ihre bisher größten eigenen Club-Konzerte gespielt und anschließend bei zahlreichen Festivals abgeräumt (inklusive Crowdsurfing auf einem Fahrrad in Münster, oder Circlepits mit Bagger in Kiel, …), nun folgen weitere 13 Shows im Herbst.

Heute kündigt die Band die Special Guests für die Konzerte zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember an: Die Konzerte in Jena, Prag und Wien werden von Get Jealous eröffnet, in Ulm und Zürich spielen The Dead End Kids mit.

Für den Hauptblock vom 29.11. bis 09.12. wurden ADAM ANGST als Special Guest bestätigt. Die veröffentlichen Mitte November ihr neues Album “TWIST” und werden es bei insgesamt neun Konzerten in acht Tagen präsentieren. Gerade war mit “Wir sind zusammen” die zweite Single aus dem Album erschienen.

DONOTS – “Heut ist ein guter Tag” – Tour 2023

Tickets: https://donots.merchcowboy.com/

31.10. Jena, Kassablanca (+ Get Jealous)

01.11. CH – Prag, Rock Café (+ Get Jealous, low tickets)

02.11. AT – Wien, Arena (+ Get Jealous)

03.11. Ulm, Roxy (+ The Dead End Kids, low tickets)

04.11. CH – Zürich, Komplex 457 (+ The Dead End Kids)

29.11. Leipzig, Haus Auensee (+ ADAM ANGST)

30.11. Hannover, Capitlol (+ ADAM ANGST)

01.12. Dortmund, Westfalenhalle (+ ADAM ANGST, low tickets)

02.12. Bremen, Pier2 (+ ADAM ANGST)

06.12. Bielefeld, Lokschuppen (+ ADAM ANGST)

07.12. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle (+ ADAM ANGST)

08.12. Saarbrücken, Garage (+ ADAM ANGST, Mittagskonzert)

08.12. Saarbrücken, Garage (+ ADAM ANGST, Abendkonzert, ausverkauft)

09.12. Stuttgart, LKA Longhorn

“Werte Freund:innen des gepflegten Moshens,

wenn’s im Spätherbst endlich auf die zweite große Tour-Rutsche zu unserem Album “Heut ist ein guter Tag” geht, dann möchten wir DONOTS natürlich auch bei jeder Show zu Euch sagen können: “Heut ist ein guter Special Guest”! Und damit Ihr wisst, wer wann dabei ist, präsentieren wir Euch heute voller Freude die drei tollen Gast-Combos, die hier und da die Läden und Hallen auf Betriebstemperatur bringen.

Freut Euch mit uns auf Get Jealous, die The Dead End Kids und Adam Angst!

Get Jealous sind unserer Meinung nach das bis dato best gehütete Geheimnis aus der Punk-Garage von nebenan. Otto, Marike und Marek knallen Euch irre gute Punk-Songs um die Ohren, die Pop atmen, Garage sagen und augenzwinkernd Teen Angst, Coming of Age und Herzschmerz meets Ironie meinen. Wir freuen uns sehr, dass das Trio aus Hamburg derzeit einen so tollen Run überall hat und dabei ähnlich mittelmäßig skaten kann wie wir. Checkt mal “Wannabe Skater” und überhaupt auch das im Herbst erscheinende Debütalbum “Casually Causing Heartbreaks” aus, wenn Ihr’s nicht glaubt!

Live ähnlich mitreißend sind die The Dead End Kids aus Dresden/Leipzig, die auch von unseren lieben Kollegen und Mentoren BelaFarinRod aus guten Gründen sehr hofiert werden. Irgendwo zwischen erdigem Singalong-Punkrock, schnottiger Schweinerock-Antitüde und einer schrulligen Liebe für Old-School-Metal-Riffs fühlen sich Caro, Fatima und Charlie so sehr daheim, dass man die auf den Tisch gelegten Asi-Füße quasi riechen kann. “Heiß und Dreckig” ist der Titel des aktuellen Albums. Kann man so stehen lassen. Für das Trio, ihre Live-Shows UND besagte Füße.

Auf die große Rutsche zum Ende des Tourblocks freuen wir uns schließlich mindestens genauso sehr, denn bei den Dates begleiten uns niemand geringeres als ADAM ANGST, die Mitte November endlich ihr langerwartetes neues Album “TWIST” beim famosen GHvC veröffentlichen. “Jaja, ich weiß…” – muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber: Felix Schönfuss und seine Jungs sind nicht nur gute alte Freunde von uns, sondern eine grandiose Live-Band, die sich über die Corona-Zeit sogar nebenher nochmal kurzerhand Piano spielen beigebracht hat und nun neben keifen, spucken, schimpfen und ballern auch noch große Geste beim Nörgeln kann. Und “das war noch lange nicht alles…”

Diverse Shows sind bereits hochverlegt und/oder ausverkauft. Also Beeilung – sichert Euch die letzten Tickets, bevor alle Clubs dicht sind, und dann wird die Tourrutsche mindestens: LE. GEN. DÄR!

Auf sie mit Gebrüll!

Eure DONOTS”

© DONOTS – Heut ist ein guter Tag – Tour 2023

