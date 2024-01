Donots legen „Pocketrock“ neu auf

Ursprünglich ist das Album “Pocketrock” von den Donots am 8. Januar 2001 erschienen. Damals beim Label GUN Records, nach Auflösung der Plattenfirma lagen die Rechte des Albums bei Sony – „Zeitlich und räumlich exklusiv und unbeschränkt“, eigentlich. Doch ein erst jetzt aufgefallener Vertragsfehler gibt der Band ab sofort, im 30. Jahr ihres Bestehens, die Möglichkeit das Album erstmals seit 2001 wieder auf Vinyl aufzulegen.

„Pocketrock“ markierte mehr oder weniger den Durchbruch der Ibbenbürener Band: Hits wie „Whatever Happened To The 80s“ oder „Today“ gehören auch heute noch zum Repertoire jeder DONOTS-Show.

Bis zum 31.01.24 können Fans ab sofort „Pocketrock“ in einer aufwändigen Vinyl-Neuauflage vorbestellen – Produziert wird nur die Anzahl der vorbestellen Tonträger, die dann am 17.05.24 an die Besteller*innen geliefert wird. Neben dem Original-Album enthält die Reissue zahlreiche Bonus-Inhalte. Vorbestellungen sind ab sofort über den Bandshop möglich.

Die Deluxe-Version kommt auf handsigniertem Doppelvinyl im Gatefold: Auf der ersten LP auf sunrise 3-colour Splatter Vinyl findet sich das Originalalbum. Auf der zweiten LP (crysal clear Vinyl) befinden sich auf der A-Seite insgesamt sechs unveröffentliche Demos und Bonustracks aus den Pocketrock-Sessions. Auf der unbespielten B-Seite befindet sich ein Siebdruck des oldschools DONOTS-Logos.

Doch damit nicht genug: Neben einer CD-Version des Originalalbums befindet sich auch eine zweite CD in dem Set – Am 10. Dezember 2023 spielten die DONOTS in Düsseldorf im Rahmen des „Lieblingsplatte„-Festivals das komplette Album am Stück live. Die Liveaufnahme des Konzerts gibt es nur in der Deluxe-Version der Pocketrock-Reissue.

2024 feiern die DONOTS ihr 30.-jähriges Bandjubiläum und feiern das u.a. mit einem bereits ausverkauften Konzert in Münster am 17.08. auf dem Domplatz. Alle 12.000 Tickets sind bereits verkauft.

© Donots – Pocketrock (Artwork)

Tracklist LP 1: „Pocketrock“ / 3 colour Sunrise-Splatter Vinyl

I Quit Whatever Happened To The 80s Superhero Today Don’t You Know Room With A View (Give Me Shelter…) Watch You Fall In Too Deep Radio Days Hot Rod Jaded At 23

Tracklist LP 2: unveröffentlichte Demos und Bonustracks aus den „Pocketrock“-Sessions 2000/2001, Logo-Siebdruck auf der D-Seite

In Too Deep (Demo) Watch You Fall (Demo) At 23 (Demo) Backstabbing Hey K ids Whatever Happened To The 80s (Nights in White Satin Version)

