Donots mit Benefiz-Split-EP inkl. Adam Angst + 2 weiteren Bands

Die Donots haben eine Split-EP zugunsten von Amnesty International zusammen mit drei weiteren Bands angekündigt. Dabei sind Adam Angst sowie The Dead End Kids und Get Jealous. Eine exklusive Tour-Benefiz-10” mit vier unveröffentlichten Songs. Die Band Donots schreibt dazu:

“Liebe Leute,

wir haben es schon oft gesagt: Musik verändert vielleicht nicht die Welt, aber sie hilft ein wenig dabei. Manchmal sogar ganz aktiv, wenn man mit einer Hand voll Freund:innen und Songs gute Kampagnen unterstützt.

Zur kommenden „Heut ist ein guter Tag“-Club- und Hallen-Tour haben wir uns daher entschlossen, gemeinsam mit unseren tollen Gastbands The Dead End Kids, Get Jealous und Adam Angst eine auf 1.000 Stk limitierte Tour-10“ auf schickem gelben Vinyl rauszubringen, deren Verkäufe in Spendengelder für Amnesty International umgewandelt werden.

Neben Kein Bock Auf Nazis werden nämlich auch Amnesty International mit einem Infostand in den Venues vor Ort sein, um Euch die wirklich weltwichtige Arbeit ihrer NGO-Kampagne näherzubringen. Amnesty International setzen sich für Menschenrechte auf diesem Planeten ein – und dass das in diesen grausamen Zeiten bitter nötig ist, wird wohl jeder von Euch da draußen unumwunden unterschreiben.

Die 10“ selbst beinhaltet von jeder Band einen exklusiven, unveröffentlichten Song und kommt mit einem gezeichneten Cartoon-Coverartwork von Ingo Donot daher.

Wir DONOTS hauen endlich den lang versprochenen, spontan auf der Bühne im Münchner Backstage geschriebenen und performten Deutschpunk-Song „Scheissmatratze“ raus – und zwar genau in der Live-Version des besagten Abends, weil man jene Gaga-Spontaneität niemals wieder so hinbekommt wie in dem Moment. Ein Zeitdokument, nein, ein… ähh… Manifest.

Die Dead End Kids steuern eine ballernde Live-Version ihres Songs „Verliebt“ bei, aufgenommen bei ihrer Die Ärzte Support-Show auf dem Tempelhofer Feld, Berlin.

Von Get Jealous gibt es den raren Pop-Punk-Track „Shania“, der mindestens so catchy, herzig und toll ist wie ihr grandioses Debütalbum.

Und ADAM ANGST lassen sich schließlich auch nicht lumpen und hauen das Vorproduktions-Demo „Guter Tag“ raus – ein super Song, der es aber schlußendlich nicht auf ihr im November erscheinendes neues Album „TWIST“ geschafft hat.

Nochmal zum Mitschreiben für alle Sammler:innen da draußen: Die „AMNESTY NOW!“ 10″ Vinyl wird es jeden Abend am Merchstand auf der Tour geben (pro Abend ist das Kontingent aber strikt limitiert, damit alle Shows versorgt sind) und eine weitere streng limitierte Menge gibt es online bei uns im DONOTS Shop ab dem 31.10.23 – aber ansonsten nicht regulär im Verkauf oder auf Streaming-Plattformen.

Seid dabei, sichert Euch Euer rares Exemplar und tut dabei was gutes für den Rest der Welt – zusammen mit Amnesty International.

© DONOTS x THE DEAD END KIDS x GET JEALOUS x ADAM ANGST – Amnesty Now! Split EP

Hier nochmal alle Dates der Tour im Überblick:

DONOTS – „Heut ist ein guter Tag“ – Tour 2023

Tickets: https://donots.merchcowboy.com/

31.10. Jena, Kassablanca (+ Get Jealous) AUSVERKAUFT

01.11. CH – Prag, Rock Café (+ Get Jealous) LOW TICKETS

02.11. AT – Wien, Arena (+ Get Jealous)

03.11. Ulm, Roxy (+ The Dead End Kids) AUSVERKAUFT

04.11. CH – Zürich, Komplex 457 (+ The Dead End Kids)

29.11. Leipzig, Haus Auensee (+ ADAM ANGST)

30.11. Hannover, Capitlol (+ ADAM ANGST) LOW TICKETS

01.12. Dortmund, Westfalenhalle (+ ADAM ANGST) AUSVERKAUFT

02.12. Bremen, Pier2 (+ ADAM ANGST)

06.12. Bielefeld, Lokschuppen (+ ADAM ANGST)

07.12. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle (+ ADAM ANGST)

08.12. Saarbrücken, Garage (+ ADAM ANGST, Mittagskonzert)

08.12. Saarbrücken, Garage (+ ADAM ANGST, Abendkonzert) AUSVERKAUFT

09.12. Stuttgart, LKA Longhorn (+ADAM ANGST) AUSVERKAUFT

DANKESCHÖN!

Eure DONOTS x THE DEAD END KIDS x GET JEALOUS x ADAM ANGST”

